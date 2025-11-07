Una sede tutta nuova, incontri per i genitori, laboratori e gite per i bambini, un torneo di calcio e molto altro ancora. Ad appena tre mesi dalla sua nascita, entrano nel vivo le prime attività dell’Associazione “Le forme di Enrico ODV”, creata a Palermo da una coppia coraggiosa che ha trasformato il dolore per la perdita del proprio secondogenito in un’opportunità di sostegno per bimbi e ragazzi neurodivergenti e le loro famiglie. Le neurodivergenze comprendono disturbi cognitivi di vario tipo, da quelli dello spettro autistico alla dislessia e alla discalculia, dalla plusdotazione al disturbo da deficit di attenzione e iperattività, dalla sindrome di Tourette alla disprassia.

I progetti dell’Associazione sono al nastro di partenza e prevedono una serie di collaborazioni virtuose, ad esempio con lo studio di terapia cognitivo-comportamentale “Facciamo ABA” fondata da Gabriella Guzzo, la Lilt Palermo presieduta da Letizia Davì, e la Polisportiva Gonzaga con il suo direttore sportivo Davide Chinnici.





Il calendario è già ricco di appuntamenti. Nella sede di via Alfonso Borrelli 1/B, dove tutto è stato curato nei minimi dettagli per accogliere piccoli, mamme e papà, il 29 novembre partiranno i laboratori ludico-didattici per bambini. Si svolgeranno il sabato mattina e saranno tenuti da Daniela Gambino, insegnante del Gonzaga Campus.

Sempre durante questo mese, grazie alla Lilt Palermo, una psicologa volontaria, la dottoressa Maria Teresa Albani, si occuperà di “parent training”, incontrando i genitori di figli neurodivergenti in modo da affiancarli e guidarli nella gestione di situazioni che talvolta possono essere problematiche e complesse. Previsto un ciclo di 8-10 incontri.





In sinergia con “Facciamo ABA” verranno fatte delle gite outdoor, mentre la Polisportiva Gonzaga organizzerà un torneo di calcio in memoria di Enrico, figlio di Chiara Calabrese (presidente dell’Associazione) e Pippo Fertitta (vicepresidente), scomparso il 2 agosto del 2024, alla vigilia del suo terzo compleanno. In occasione del torneo, sarà sorteggiato un pallone autografato dai giocatori del Palermo Calcio.

La programmazione dell’Associazione “Le forme di Enrico ODV” è stata presentata a Villa Igea, durante una serata di beneficenza per supportare le attività future. “Oltre alla generosità dell’hotel che ci ha ospitati – dicono Chiara Calabrese e Pippo Fertitta – abbiamo apprezzato tantissimo anche un altro aspetto: molti dei presenti hanno messo a disposizione dell’Associazione la loro professionalità per costruire altri progetti, oltre quelli che si concretizzeranno nel giro delle prossime settimane. Enrico era un raggio di sole, ha avuto una vita bella e piena, ma troppo breve: noi continueremo a tenere accesa la sua luce e a farlo vivere regalando momenti di condivisione e sorrisi a tanti altri bambini e alle loro famiglie”.

Per saperne di più o per fare una donazione, si può consultare la pagina fb “Le forme di Enrico ODV”.

