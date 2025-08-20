Ha preso avvio la rassegna culturale “Le Verghiane”, iniziativa volta alla valorizzazione e alla riscoperta dell’opera di Giovanni Verga, padre del Verismo e figura di rilievo della letteratura italiana.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, finanziato dalla Regione Siciliana al Comune di Vizzini con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025 e affidato al Centro Studi C.E.S.T.A., in collaborazione con i Comuni di Mineo e Licodia Eubea.

Il prossimo appuntamento in programma sarà lo spettacolo teatrale “La Coda del diavolo”, tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga, nell’adattamento teatrale di Alberto Guarnieri Cirami e con la regia di Giampaolo Romania. L’evento si terrà il 23 agosto alle ore 21:00 presso la Piazza Santa Maria di Gesù di Vizzini.

