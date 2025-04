Una nuova opportunità si apre per enti pubblici e privati del territorio jonico etneo. Da martedì prossimo, subito dopo la pausa pasquale, sarà attivato uno sportello informativo del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, con l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate sulle diverse opportunità e sugli incentivi disponibili attraverso i fondi europei e regionali. Questo importante front office, pensato per facilitare l’accesso alle risorse e promuovere lo sviluppo del territorio, sarà operativo con una doppia modalità per venire incontro alle diverse esigenze degli utenti. Sarà possibile accedere allo sportello in presenza, ogni martedì dalle 10:00 alle 14:00, presso la sede coworking del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, di via Sant’Ignazio 6 a Piedimonte Etneo, all’interno della quale amministratori e tecnici si confrontano. Questo sportello permetterà un contatto diretto con gli esperti del Gal, offrendo la possibilità di porre quesiti specifici, ricevere materiale informativo e approfondire le tematiche di interesse. Sarà attivo anche un servizio remoto, disponibile ogni lunedì e venerdì, dalle 15:00 alle 17:00, attraverso un numero di telefono dedicato: 320.0540980, attraverso cui sarà possibile ricevere informazioni, chiarimenti e una prima consulenza sulle opportunità offerte dal Gal. “L’attivazione di questo sportello informativo – afferma il presidente del Gal, Ignazio Puglisi – rappresenta un’iniziativa strategica del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara per supportare concretamente lo sviluppo socio-economico del territorio. Attraverso questo servizio, enti pubblici, imprese, associazioni e singoli cittadini potranno ottenere informazioni chiare e precise sui bandi in corso e futuri, sui requisiti di accesso, sulle modalità di presentazione delle domande e sulle diverse tipologie di incentivi disponibili per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili”. Lo sportello informativo di Piedimonte Etneo si configura quindi come un punto di riferimento fondamentale per intercettare le opportunità offerte dai finanziamenti europei e regionali, contribuendo attivamente alla crescita e alla prosperità del territorio jonico etneo e dell’Alcantara.





