L’Accademia della Cultura annuncia con entusiasmo l’ottava edizione del concorso internazionale musicale “Valle dello Jato”, un evento che celebra il talento e la passione per la musica, rivolto ai giovani musicisti di ogni età.

La competizione si svolgerà dal 27 al 31 maggio 2025 a Partinico, accogliendo partecipanti provenienti da scuole ad indirizzo musicale, conservatori e associazioni musicali. Un’opportunità unica per giovani musicisti.

Il concorso offre la possibilità di esibirsi in un contesto di prestigio, confrontandosi con coetanei e ricevendo il giudizio di una giuria composta da musicisti e docenti di chiara fama. Le categorie in gara comprendono solisti, musica da camera, orchestre scolastiche, cori e bande musicali, con sezioni dedicate a strumenti come pianoforte, chitarra, archi, fiati, fisarmonica e canto lirico e jazz.

I primi assoluti di ogni categoria saranno premiati con borse di studio del valore di 100 euro, mentre il vincitore del Premio Internazionale Valle dello Jato riceverà una borsa di studio di 1.000 euro e l’opportunità di esibirsi in cinque concerti presso importanti associazioni concertistiche siciliane. In palio anche una borsa di studio di 500 euro per la migliore orchestra scolastica.

Iscrizioni aperte fino al 23 maggio 2025

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 maggio 2025 e possono essere effettuate tramite l’invio della documentazione richiesta all’Accademia della Cultura di Partinico o via e-mail all’indirizzo info@concorsomusicalevallejato.it. Tutti i dettagli sul regolamento e sulle quote di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.concorsomusicalevallejato.it e sulla pagina Facebook dedicata.

Il Concorso Internazionale Musicale “Valle dello Jato” si conferma un appuntamento imperdibile per giovani talenti desiderosi di emergere nel panorama musicale. Un’occasione per mettere in luce la passione per la musica, stimolare il confronto artistico e avvicinare le nuove generazioni alla cultura musicale.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento:

Accademia della Cultura – Teatro Giani, Partinico (PA) Telefono: 3270666466

Email: segreteria@teatrogiani.it Sito web: www.teatrogiani.it

Facebook: Teatro Giani – Concorso Internazionale Musicale Valle dello Jato

Luogo: TEATRO LUCIA GIANI’, VIA BELLINI, 3, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 27/05/2025

Data Fine: 31/05/2025

Ora: 12:00

Link: https://www.facebook.com/Concorsomusicalevallejato/

