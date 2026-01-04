CATANIA 4 GENNAIO 2026 – Sarà la Run2Castles, in programma martedì 6 gennaio, ad aprire ufficialmente il calendario del XIII Running Sicily – Trofeo PackItaia il circuito che riunisce alcune delle più importanti corse su strada dell’Isola. Una prima tappa di grande fascino e partecipazione, con oltre 540 atleti al via, pronta a regalare uno spettacolo sportivo di grande impatto in uno dei tracciati più suggestivi della Sicilia orientale.

La corsa, giunta alla quinta edizione, prenderà il via dal Castello Normanno di Aci Castello per concludersi nello scenario storico del Castello Ursino di Catania, al termine di una 10 km e 500 metri in linea che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo del paesaggio etneo. Un percorso di forte impatto tecnico, capace di unire sport, storia e valorizzazione del territorio.

Inserita da quest’anno nel Running Sicily, la Run2Castles rafforza, così, il proprio ruolo nel panorama regionale delle grandi manifestazioni su strada. L’evento, organizzato dall’ASD Sport Extreme Triathlon di Mario Lombardo, conferma anche la propria vocazione solidale grazie al progetto Run4Charity: parte del ricavato delle iscrizioni sarà destinato alla scuola paritaria dell’infanzia “Madonna della Provvidenza”, gestita dalla Fondazione Ventorino nel quartiere San Cristoforo di Catania.

Il programma prenderà il via, già, lunedì 5 gennaio con la Run2Castles Young, manifestazione riservata ai più giovani, mentre il giorno successivo, martedì 6, la gara principale scatterà alle ore 9, in un’edizione che si annuncia la più internazionale di sempre, con atleti provenienti da nove nazioni.

“La Run2Castles rappresenta perfettamente lo spirito del Running Sicily – sottolinea Nando Sorbello, presidente dell’ASD Running Sicily – è una gara unisce qualità organizzativa, forte identità territoriale e una visione condivisa tra realtà sportive diverse. Aprire il Running Sicily con una manifestazione di questo livello, rappresenta il chiaro segnale di come cresca il circuito puntando su eventi strutturati, partecipazione e progettualità comune”.

Intanto il Running Sicily rafforza anche la propria dimensione identitaria: dopo Edit Filo per l’Ungheria e Boguslaw Maminski per la Polonia, l’atleta master della Trinacria Palermo, Simona Sorvillo, è stata nominata Ambassador del circuito per la Sicilia, a testimonianza di un evento sempre più internazionale ma fortemente radicato nel territorio. (nr)

