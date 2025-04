Storie di produttori e produttrici e dei loro eroici vigneti, abbarbicati sull’Etna, il vulcano più esuberante d’Italia; il mondo della ricerca universitaria impegnato a testare antiche varietà e la loro resilienza ai cambiamenti climatici; ambasciatori del gusto che esplorano i più inediti abbinamenti tra cibo e vino; masterclass e degustazioni condotte da esperti sommelier e assaggiatori; tavole rotonde e dibattiti fra istituzioni, imprese e comunità locale per crescere insieme al territorio.

Tutto questo è ViniMilo, tradizionale festa pre-vendemmia che quest’anno – in calendario dall’1 al 14 2025 settembre a Milo, sull’Etna – si racconta in anteprima a Verona, nel tempio per eccellenza dell’universo enologico italiano, che è il Vinitaly (6-9 aprile 2025).

L’appuntamento è per martedì 8 aprile, ore 10.15, nel Padiglione 2 Sicilia (Meeting Hall).

A introdurre i temi portanti della 45° edizione di ViniMilo, con il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, saranno: Salvatore Barbagallo, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana; Fulvio Bellomo, direttore generale del Dipartimento dell’Agricoltura della regione; e Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio di tutela dei vini Etna Doc. Nel corso della presentazione sarà proiettato un video realizzato dalla Proloco di Milo, co-organizzatrice con il Comune della manifestazione.

“Al Vinitaly – spiega il sindaco Cosentino – ufficializzeremo le date di questa 45° edizione di Vinimilo (1-14 settembre) che un po’ tutti noi consideriamo un vero e proprio traguardo della comunità e di tutti coloro che credono nella forza di questa manifestazione, nel suo potere aggregante, nella sua capacità di infondere passione per la viticoltura sull’Etna – territorio generoso ma non di facile approccio – e in genere per lo spirito d’impresa. Un entusiasmo che in questi anni ha contagiato anche molti giovani produttori, tanto che, secondo i dati 2024 del Consorzio Etna Doc, negli ultimi otto anni i viticoltori che producono a Milo – territorio d’elezione per le uve carricante che diventano Etna Bianco Superiore Doc – sono circa 43, per 4000 quintali di uva prodotta e ben 56 ettari vitati (erano 31 nel 2017, +80%). Un risultato che “si legge” anche nel paesaggio, oggi scandito da nuovi vigneti laddove prima erano solo colline abbandonate; e nello stesso paese, dove sono nate piccole imprese legate alla ristorazione di qualità e all’ospitalità. Per questo come sindaco sono grato a chi sostiene concretamente e incoraggia gli sforzi dei produttori di Milo e dell’Etna, della comunità e di questa amministrazione: grazie in particolare all’Assessorato e al Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, e all’Irvo, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio per aver finanziato l’edizione 2025 alla quale stiamo già lavorando; grazie alle aziende vinicole, partner e sponsor, con cui ogni anno progettiamo l’evento. E grazie al Consorzio Etna Doc per il dialogo fruttuoso e costante con i produttori, base per una crescita economica virtuosa, sostenibile e condivisa”.

I numeri di Vinimilo 2024

Oltre 1500 partecipanti alle degustazioni; circa 120 relatori tra enologi, produttori, docenti universitari, esperti di marketing e innovazione digitale, giornalisti enogastronomici e “osservatori” alla scoperta di novità in campo enologico; oltre 300 differenti etichette di vini – italiani e stranieri – per un totale di circa 1500 bottiglie servite durante le masterclass infrasettimanali. Oltre 30mila infine i partecipanti alla festa di piazza nei due weekend dell’edizione 2024.





