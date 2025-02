Palermo 25 febbraio 2025 – Si sono svolte oggi per la prima volta le elezioni per le Rsu in una delle aziende di concessionarie Riolo, la “Nicoló Riolo”, dell’omonimo gruppo presieduto dalla manager del settore automotive Iolanda Riolo, ex assessore comunale e attuale presidente dell’Irfis.

Le elezioni si sono tenute nella sede del punto vendita Audi Centrum di via Regione Siciliana. Il voto ha riguardato i 50 lavoratori metalmeccanici dell’azienda.

I tre rappresentanti dei lavoratori eletti sono tutti della Fiom, unico sindacato presente. Si tratta di Tony Marchione, risultato primo degli eletti e quindi oltre ad essere Rsu anche Rls, Daniele Ceruso e Salvatore Colletti.

“Già da qualche anno i lavoratori si sono rivolti a noi e nel tempo – dichiara il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti – il lavoro svolto dalla Fiom è stato apprezzato, al punto da condividere la scelta di procedere con le elezioni delle Rsu all’interno di un gruppo importante, nato nel 1940, che fa parte di Unionmeccanica”.

“Un risultato che premia – aggiunge Foti – l’impegno della Fiom nel rappresentare tutti i lavoratori, che siano di grandi e medi gruppi che di aziende artigiane. E i lavoratori confermano di riconoscere nella Fiom un loro punto di riferimento”.







