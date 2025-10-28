Il patrimonio naturalistico di Mascali riceve un importante riconoscimento ufficiale. Due maestosi alberi secolari, entrambi della specie Castanea Sativa (Castagno), hanno ottenuto il titolo di “Albero Monumentale di Sicilia”, in conformità con le normative vigenti.

L’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente ha emesso l’apposito decreto che ne sancisce l’inserimento nell’Elenco regionale e, successivamente, nell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia.I due esemplari insigniti sono il “Castagno della Nave”, situato lungo la Strada Provinciale n. 84, si distingue per le sue dimensioni e la sua longevità. E il “Castagno di Puntalazzo”, ubicato in via Monteleonoti , nel suggestivo borgo collinare mascalese di Puntalazzo.

“Questo riconoscimento – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – non solo tutela i due giganti verdi, ma valorizza ulteriormente la ricchezza paesaggistica e storica del territorio di Mascali. Ringrazio gli uffici che hanno seguito la pratica e le associazioni che si sono prodigate per questo duplice riconoscimento”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.