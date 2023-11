Sarà la Città Metropolitana di Messina ad ospitare in Sicilia il convegno su Alessandro Manzoni, in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della sua scomparsa.

Domani 9 novembre, alle ore 10.00 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, è in programma l’incontro su “Alessandro Manzoni, La tradizione in viaggio”, organizzato dalla I Direzione Servizio Cultura e curato dalla Responsabile dell’Ufficio Eventi Culturali dott.ssa Nuccia di Gennaro.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile, i lavori saranno introdotti dalla Dirigente avv. Anna Maria Tripodo a cui seguiranno gli interventi della giornalista e scrittrice dott.ssa Stefania Romito, del prof. Nino Giordano, della Direttrice nazionale del Dipartimento Letteratura Accademia Tiberina Roma prof.ssa Antonietta Micali e, in collegamento video, del Direttore scientifico “Manzoni 150” prof. Pierfranco Bruni.

Al meeting saranno presenti gli studenti dei seguenti Istituti di Messina: Istituto Comprensivo A. Manzoni (Dirigente prof.ssa Concetta Quattrocchi), Istituto Industriale Verona Trento – Majorana (Dirigente prof.ssa Simonetta Di Prima), Liceo Classico La Farina (Dirigente prof.ssa Caterina Celesti), Liceo Classico F. Maurolico (Dirigente prof.ssa Giovanna De Francesco), Liceo Scientifico G. Seguenza (Dirigente prof.ssa Lilia Leonardi), Istituto Commerciale Antonio Maria Jaci (Dirigente prof.ssa Maria Rosa Sgrò).

Vi sarà, inoltre, la presenza anche degli allievi dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo (Dirigente prof.ssa Elvira Rigoli).

Il progetto scientifico è stato ideato dallo scrittore, poeta e saggista Pierfranco Bruni, interprete di una indagine ontologica comparata sul filo del pensiero, politico, estetico, epistemologico, storico e antropologico.

Nell’ambito del Progetto Scientifico Nazionale “Manzoni 150”, è stato realizzato, un testo unico di oltre 320 pagine a cui hanno contribuito numerosi studiosi tra cui i messinesi prof. Nino Giordano di Nizza di Sicilia e la prof.ssa Antonietta Micali di Torregrotta.

L’evento è patrocinato dalla Camera dei Deputati, dal Comune di Milano, da diversi Comuni italiani e da autorevoli associazioni.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.