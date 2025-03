«Provo grande preoccupazione per la recente serie di attacchi violenti contro i mezzi pubblici Amat a Palermo, che hanno visto coinvolti due autisti aggrediti e un bus e un tram danneggiati in due episodi distinti nelle ultime ore. Esprimiamo totale solidarietà agli operatori del trasporto pubblico, che ogni giorno affrontano rischi considerevoli, in una giungla urbana che diventa sempre più ostile».

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi.





«Tali episodi – continua Alaimo – sono il sintomo di un disagio più profondo, che non può essere ignorato. Alternativa Popolare Sicilia chiede un’immediata presa di posizione e un intervento deciso da parte delle autorità competenti. È fondamentale avviare uno studio serio e approfondito del mondo dei giovani, con particolare attenzione alle fasce più disagiate e vulnerabili. Solo comprendendo le radici del malessere è possibile intervenire efficacemente e prevenire ulteriori danni».

«Ci si augura – conclude Alaimo – che l’amministrazione comunale, sindaco di Palermo Roberto La Galla in testa, cominci ad affrontare con piglio deciso e risolutore la situazione, anziché ricordarsi di certe categorie di lavoratori solo quando si aprono le campagne elettorali».









