«Alternativa Popolare Sicilia condivide pienamente la posizione assunta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel volere impugnare il provvedimento, in merito alla recente nomina della nuova commissaria straordinaria dell’Autorità Portuale di Palermo».

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi, riferendosi alla recente nomina del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini data alla ex eurodeputata e compagna di partito nella Lega Annalisa Tardino.

Il tema – continua Alaimo – non è la persona designata, alla quale va comunque il nostro rispetto, ma il metodo con cui si è proceduto a una scelta tanto delicata. Le nomine che riguardano infrastrutture strategiche per l’economia e lo sviluppo della nostra isola non possono essere calate dall’alto, senza un preventivo confronto con le istituzioni regionali e con il territorio che dovrà subirne le conseguenze. Riteniamo imprescindibile che la Sicilia sia protagonista, e non semplice luogo di speculazione, di decisioni che incidono sul futuro dei suoi porti, del turismo, dei commerci e dell’intera filiera produttiva».

«Per questo – conclude Alaimo – ribadiamo il nostro sostegno al presidente Renato Schifani nell’iniziativa intrapresa a tutela delle prerogative della Regione e degli interessi dei siciliani».





