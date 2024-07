Nuova tappa di Etnazar Street Food Fest che sarà in programma nel Comune di Alì Terme (Messina), da venerdì 26 a domenica 28 luglio

L’evento, denominato le Terme del Gusto, è organizzato da Blue Sea in Sicily, con il supporto di Etnazar di Daniele De Vincenzo e dell’amministrazione comunale di Alì Terme guidata dal sindaco Tommaso Micalizzi.

Questa intensa tre giorni sarà ospitata sul lungomare del comune jonico e prevede ricco un programma di eventi, con degustazioni di cibo da strada, intrattenimento per bambini e gonfiabili a cura di Priscilla animazione, giostre, saltarelli e giochi vari di Principato e una serie dj set organizzati da Radio Zenith, con la partecipazione della speaker Teresa Impollonia, che cura anche la direzione artistica di questo evento.

Spazio anche all’intrattenimento con lo spettacolo comico “Sorridete: la vita è bella!” di Gianluca Barbagallo (in programma venerdì 26 luglio alle 20.30) e alla musica live con le esibizioni del giovanissimo Italobartolomeo da The Voice Kids, (il programma di Raiuno di Antonella Clerici), che aprirà l’evento venerdì 26 luglio alle 19.00 e ai concerti (tutti in programma alle 21.30) delle band Mokarta (venerdì 26 luglio), Stile Italiano (sabato 27 luglio) e Black out (domenica 28 luglio).

Lo StraFood di Etnazar, che ogni giorno avrà inizio alle 18.00 e domenica 28 giugno dalle 11.30, è organizzato da Daniele De Vincenzo e proporrà i seguenti prodotti: tiramisù al pistacchio, piadina romagnola, hamburger di scottona, pizza fritta, polpette al sugo, patatwister, pane cunzato, arancini e pidoni, crepes, cuoppo di pesce, cannoli alla ricotta, patatine fritte. Per la parte beverage, invece, sarà possibile gustare la Birra artigianale Sikania.

