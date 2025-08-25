Il sindaco Matteo Sciotto ha ringraziato Nino Sutera: “Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio e ci spinge a continuare nel nostro impegno di valorizzazione del territorio”.

Gentilissimo Signor Sindaco On Matteo Sciotto

Con una suggestiva cerimonia di consegna del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale” alla sua comunità nell’ambito di Santa Lucia del Mela Borgo GeniusLoci DeCo., formalmente ha avuto inizio il percorso approvato dal suo Comune 12 anni addietro, grazie all’evento Radici Future, organizzato da Hi-Fly Communication & VideoSolutions.

Il percorso GeniusLoci DeCo. non è ne un’atto dovuto, ne tanto meno un obbligo di legge, ma una scelta volontaria di chi ama il suo territorio e dipende dalla capacità di far seguire ai buoni propositi, atti concreti, come appunto l’Amministrazione da Lei guidata sta facendo

«Il genius loci è il territorio della memoria, il nostro patrimonio, il valore più profondo della cultura mediterranea ed europea, ed è l’unico anticorpo che abbiamo rispetto alla cultura dell’ indefinito globale

Colgo l’occasione per formularLe i migliori auguri di buon lavoro e il mio personale benvenuto nella Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo

Nino Sutera





Tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco.

Omaggiare la tradizione non è chinare il capo al passato, non è lasciare alle ceneri del ricordo il compito di portare fino a noi le immagini di un tempo ormai andato. Omaggiare la tradizione è ben altro: è mantenere vivo quel fuoco, che brucia vispo nei solchi lasciati dalle vite di chi abita questa terra, e alimentarlo con storie evocative ed emozioni travolgenti.

Gustav Mahler





L’obiettivo del percorso Borghi GeniusLoci DeCo punta sul fascino della fascia tricolore, attraverso la DeCo. (Denominazione Comunale) un atto politico nelle prerogative del Sindaco per valorizzare l’immenso giacimento ElaioEnoGastronomico del territorio amministrato .

La DeCo. (Denominazione Comunale) nasce da un’idea semplice e geniale del grande Luigi Veronelli, che così affermava: – Attraverso la DeCo. il “prodotto” del Territorio acquista una sua identità, rappresenta un concreto strumento di marketing territoriale e, soprattutto, un’importante opportunità per il recupero e la valorizzazione delle identità e le unicità locali.

Al fine di valorizzare i prodotti identitari e i loro territori meritevoli della Denominazione Comunale (DeCo.), la Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci DeCo. è un’iniziativa rivolta ai Comuni che hanno adottato il percorso per la DeCo. o che hanno i requisiti per farlo.





Esaltare la nozione di identità nei prodotti del territorio, siano essi pietanze, dolci, saperi, eventi o lavori artigianali è l’obiettivo per cui nasce l’associazione “Borghi Genius Loci De.Co.”, come una nuova opportunità per recuperare e valorizzare le specificità locali, quali espressioni identitarie dei luoghi di provenienza.

Il tutto nell’ottica del turismo enogastronomico che, se ben congegnato e gestito, costituisce una vera e grande opportunità per lo sviluppo dell’economia locale, specie per le piccole comunità rurali, che nei rispettivi prodotti alimentari e piatti tipici hanno un formidabile punto di forza attrattiva nei confronti del visitatore.





Luigi Veronelli, enologo, gastronomo e scrittore lombardo, a cui si deve l’ideazione delle DeCo., ha rappresentato, e rappresenta ancora, il rinascimento dell’ ElaioEnoGastronomia italiana in tutte le sue espressioni; ha aperto una strada, inventato un genere, vissuto e tracciato la via per l’affermazione dei territori e dei prodotti identitari.

Il termine genius loci, di origine latina, definisce letteralmente il “genio”, lo spirito, l’anima di un luogo e caratterizza l’insieme delle peculiarità sociali, culturali, architettoniche, ambientali e identitarie di una popolazione oltre all’evoluzione di quest’ultima nel corso della storia.

Il “Genius Loci” è definito da Luigi Veronelli quale intimo e imprescindibile legame fra uomo-ambiente-clima e cultura produttiva.





È, pertanto, quell’unicum che caratterizza quella particolare atmosfera che rende un posto speciale agli occhi del visitatore: l’ effetto Genius Loci, ossia la capacità di un territorio di produrre, grazie al saper fare dell’uomo, l’anima del territorio nella quale si riconosce, in modo permanente, la singolarità ed il valore del luogo stesso.

Il mito che circonda la maggior parte dei territori rurali di successo, assomiglia a una favola vera fatta di personaggi, di eccezionalità e di unicità.

Aspetti importanti che collocano l’idea del Borgo GeniusLoci DeCo. all’interno di un percorso culturale di un pensiero innovativo, volto alla difesa delle peculiarità territoriali.





Bisogna dire, infine, che non è un percorso per tutti e non tutti i Comuni hanno i requisiti necessari.

Per garantire la sostenibilità del percorso per ottenere la Denominazione Comunale di un prodotto, occorrono dei principi inderogabili e non barattabili: la storicità, l’unicità, l’interesse collettivo, condiviso e diffuso a burocrazia zero.

Il percorso si configura, quindi, come un’irrinunciabile opportunità per recuperare e valorizzare le specificità locali, espressione dei luoghi di provenienza e la Rete dei Borghi Genius Loci DeCo. ne ottimizza i risultati





In sintesi:

Cos’è un Borgo Genius Loci DeCo.?

Un Borgo Genius Loci DeCo. è molto più di un semplice paese. È un luogo dove storia, cultura, tradizioni e prodotti locali si intrecciano in un’unica, inconfondibile identità. Il termine “genius loci” (spirito del luogo) evoca l’anima profonda di un posto, il suo carattere unico e irripetibile.

Perché sono così importanti?

Salvaguardia delle tradizioni: I Borghi Genius Loci DeCo. contribuiscono a preservare le antiche usanze, i saperi artigianali e le ricette tramandate di generazione in generazione.

Sviluppo sostenibile: Promuovendo un turismo lento e di qualità, questi borghi favoriscono uno sviluppo economico rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Valorizzazione del territorio: Ogni borgo ha una storia da raccontare e un patrimonio culturale da tutelare. I progetti DeCo. aiutano a valorizzare questi aspetti, rendendoli un’attrazione per visitatori da tutto il mondo.





Perché è importante la Rete dei Borghi Genius Loci DeCo.?

Salvaguardia delle tradizioni: I Borghi DeCo. contribuiscono a preservare le antiche usanze, i saperi artigianali e le ricette, tramandate di generazione in generazione.

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione la manifestazione “Radici Future”, evento culturale ed enogastronomico che ha celebrato le tradizioni, i sapori e la musica della Valle del Mela. Nel corso della due giorni, il borgo è stato ufficialmente insignito del titolo di “Custode dell’Identità Territoriale” ed è entrato nella rete nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co.





Un riconoscimento prestigioso per Santa Lucia del Mela

La consegna del prestigioso riconoscimento e delle bandiere all’assessore Benedetto Merulla da parte del coordinatore nazionale dei Borghi Genius Loci, Nino Sutera, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione. L’evento, ideato e curato da Hi-Fly Communication con la direzione artistica di Matteo Mastroeni e l’amministrazione di Giorgio Scifo, ha proposto un format innovativo: talk show, cooking show, degustazioni gratuite, musica tradizionale ed esposizioni.

