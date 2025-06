Continua sabato 31 maggio 2025 al Castello di Roccella (PA) il ciclo di incontri “Madonie territorio da scoprire. Viaggio tra i castelli”, l’itinerario culturale promosso dall’Associazione Roccamaris APS di Campofelice di Roccella. Dopo le tappe alla scoperta dei Castelli di Roccella, Collesano e Geraci Siculo si torna al Castello di Roccella con l’architetto e storico dell’arte Giuseppe Ingaglio che, con un intervento dal titolo “Appunti per un viaggio alla scoperta del patrimonio castellano”, offrirà uno sguardo approfondito e suggestivo sull’universo dei castelli siciliani.

Giuseppe Ingaglio è membro del Consiglio regionale dell’Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Sicilia, nonché referente regionale dell’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte). Da anni è impegnato nella ricerca, nella promozione e valorizzazione della cultura artistica, con particolare attenzione al patrimonio religioso e siciliano. Vanta numerose pubblicazioni e partecipazioni a convegni e mostre. È inoltre componente del direttivo del Centro Studi per la Cultura Artistica dell’Italia Meridionale “Giovanni Previtali”.

Attualmente è direttore scientifico della Pinacoteca comunale di Piazza Armerina e consulente storico dell’arte per l’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici della stessa città. Ricopre anche l’incarico di direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo e dei pellegrinaggi, e coordina la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici non solo per la diocesi di Piazza Armerina, ma anche per quelle di Caltanissetta, Monreale, Piana degli Albanesi e per la Provincia religiosa dei Cappuccini di Sicilia

