Far conoscere i principi fondamentali della nostra carta costituzionale per vivere in Italia da cittadini stranieri informati e consapevoli. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri gratuiti dal titolo “Da straniero a cittadino” promosso dall’organizzazione di volontariato Movimento dei Cittadini Sicilia, con il patrocinio del Corpo Consolare di Palermo, l’associazione che riunisce i Consoli della città e del Cesvop. Sei appuntamenti rivolti ai cittadini delle comunità straniere che vivono a Palermo in cui verranno approfonditi diversi argomenti dai principi fondamentali, ai diritti e doveri ma anche i meccanismi di funzionamento degli organi della Repubblica. In cattedra ci sarà l’avvocato Antonella Brancato. Tutti gli incontri saranno in presenza, il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00 presso la Casa del Volontariato che si trova in via Pizzetti 10 a Palermo. Si inizierà giorno 28 Marzo per terminare giovedì 9 maggio. Per partecipare è richiesta la conoscenza della lingua italiana e la maggiore età. Basterà inviare una mail entro il 25 marzo all’indirizzo movimentodeicittadini.sicilia@hotmail.it, specificando cognome, nome, nazionalità, luogo, data di nascita e recapito telefonico. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.