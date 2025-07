Una terra ricca di storia, tradizione, cultura e bellezze paesaggistiche che tolgono il fiato, la Sicilia, per raccontare la quale non bastano intere enciclopedie. Una bellezza che esplode nei tanti borghi che la costellano: in riva al mare, arroccati su colline rocciose, da cui si possono godere panorami mozzafiato, immersi nelle selvagge campagne di un gioiello al centro del Mediterraneo.

Paesaggi di cui ci racconta Marcella Croce nel suo libro “Borghi di Sicilia”. Una vera e propria guida, ricca di particolari che la rendono uno scrigno di tesori da aprire per consentire al lettore di conoscerli in maniera del tutto diversa dal solito. Ad arricchire una narrazione molto particolare le schede tecniche con cartine, accompagnate da informazioni utili per la visita, insieme a un apparato iconografico realizzato ad hoc.

“Borghi di Sicilia” sarà presentato alle 18.30 di martedì 29 Luglio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autrice sarà Riccardo Agnello.

L’autrice

Marcella Croce, dopo una laurea in inglese all’Università di Palermo e una borsa di studio Fulbright presso il Mt. Holyoke College (USA), ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università del Wisconsin. Per oltre venti anni è stata coordinatrice e docente in Sicilia del Programma Elderhostel e del semestre di studi all’estero dello Union College (USA). Per conto del Ministero degli Affari Esteri è stata docente di italiano all’Università di Isfahan e alla Ritsumeykan di Kyoto. È stata collaboratrice di Repubblica Palermo fino al 2010, e collabora attualmente con il Giornale di Sicilia.





