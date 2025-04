Un intreccio di visioni, imprese e bellezza: domani 24 aprile, a partire dalle ore 10.00, l’Abbazia di San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, diventerà il cuore pulsante del fashion siciliano con la conferenza “Tessere il futuro: moda, investimenti e sviluppo”, organizzato dal Mythos Fashion District, Distretto Produttivo della Regione Siciliana del Fashion.



Un appuntamento che segna una nuova tappa per Mythos, all’indomani della vittoria del bando “cluster” promosso dalla Regione Siciliana, e che punta a consolidare il ruolo strategico del distretto nell’internazionalizzazione dei brand dell’Isola.





Numerose le voci autorevoli del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico presenti all’incontro. Interverranno, tra gli altri, Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, il Presidente di Mythos Fashion District, Flavio Pinello, rappresentanti delle imprese, stakeholder del settore e protagonisti dell’economia creativa siciliana. A fare gli onori di casa sarà la Fondazione Dusmet con – l’intervento del suo Responsabile scientifico , avv. Cristiano Bevilacqua – insieme ai monaci benedettini dell’Abbazia.







Il confronto sarà l’occasione per presentare progetti innovativi, celebrare risultati già raggiunti e rilanciare una visione comune: quella di un distretto che non si limita a produrre abiti, ma costruisce connessioni, valorizza i talenti e crea opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo in Sicilia.



Al termine, un light lunch e la visita della millenaria Abbazia benedettina di San Martino delle Scale.



