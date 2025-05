Al Teatro Agricantus torna in scena la grande musica jazz. Martedì 20 maggio alle ore 21 il teatro palermitano di via XX Settembre ospita la formazione di Chiara Minaldi, cantante, musicista e compositrice agrigentina ma palermitana d’adozione, che ha all’attivo diverse collaborazioni nazionali e internazionali e numerosi riconoscimenti per le sue doti vocali e la sua elegante presenza scenica. Accompagnata sul palco da Aki Spadaro al pianoforte, Samuele Davì alla tromba, Luca La Russa al basso elettrico e Fabrizio Francoforte batteria, Chiara Minaldi proporrà al pubblico dell’Agricantus “Un’anima, una voce e la musica intorno”, concerto in cui proporrà brani dei suoi due album, “Intimate” e “Le parole hanno un’anima”. Si tratta di due dischi dal suono dolce ed intimo che offrono un viaggio interiore ricco di sfumature e suggestioni jazzistiche, ai quali saranno affiancate le rivisitazioni di alcuni brani del repertorio italiano classico che fanno parte del nuovo lavoro discografico, attualmente in lavorazione. Gli anni di esperienza e le diverse rassegne in cui nel tempo si è esibita, hanno permesso alla cantautrice di acquisire una grande padronanza delle sue vocalità e del palco, che le ha permesso di instaurare col pubblico un rapporto di forte empatia e di scambio continuo.





Chiara Minaldi





Equamente divisa fra jazz, world music e pop, Chiara Minaldi è stata invitata come ospite all’Euro Bass Day di Verona cantando al fianco di artisti internazionali, ha ricevuto “la menzione speciale per le qualità vocali e interpretative” al Piacenza Jazz 2011, è stata selezionata come miglior talento femminile al Lucca Donna Jazz 2011, ha duettato con Rossana Casale e Chris Beer e cantato per Fabio Concato, Enrico Ruggeri e Luca Barbarossa. Ha aperto i concerti di Brunori Sas per il premio “Sele del Mezzogiorno” nel settembre 2021, Teresa Salgueiro, Mario Venuti, Antonella Ruggiero ed è stata premiata come Venere del Mediterraneo 2015. Nel 2014 ha dato vita insieme al pianista e arrangiatore Mauro Schiavone al suo primo lavoro discografico dal titolo “Intimate”, un disco intimo con brani cult della musica pop e quattro inediti, composti dalla stessa vocalist, che ha conquistato la prima posizione della chart–list Pop/Jazz della Corea del Sud nel 2015 ed è stato distribuito in Malesia, Singapore, Giappone, Russia, Romania e Grecia. Attualmente è la cantante della storica band di world music Agricantus e della band Shamal capitanata dal violinista Enzo Rao. E’ docente di tecniche di canto pop-rock al Conservatorio “Scontrino” di Trapani.

Teatro Agricantus, via XX settembre, 82a, PALERMO

concerto

21:00

Chiara Minaldi

15.00

Martedì 20 maggio la vocalist agrigentina ma palermitana d’adozione si esibirà nel teatro diretto da Vito Meccio nel live “Un’anima, una voce e la musica intorno”. Sul palco con lei Aki Spadaro al pianoforte, Samuele Davì alla tromba, Luca La Russa al basso e Fabrizio Francoforte alla batteria

