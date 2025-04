Si può ridere delle nostre paure? Degli eventi di un mondo che cambia troppo velocemente? Marco Manera ci prova al Teatro Agricantus di Palermo, dove giovedì 10 aprile alle ore 21 debutta con “E siamo qua”, nuovo monologo comico carico di esilaranti riflessioni, di cui è autore, regista e interprete, che replicherà nei week-end, fatta eccezione per il fine settimana di Pasqua, fino al 4 maggio (alle ore 21, domenica alle ore 18, prenotazioni al numero 091309636)

Marco Manera

Al centro dello spettacolo c’è un uomo insonne, che non riesce più a dormire sonni tranquilli per la paura di questo mondo che sta prendendo una piega inaspettata. Mentre la moglie dorme sonni sereni, si trova intrappolato dalla sua stessa mente e nel soggiorno di casa, mentre mille paure e mille pensieri lo attanagliano: le guerre nel mondo; il caro vita; l’incertezza del futuro; i figli… meglio non averne? L’ascesa di Donald Tramp e l’economia globale; il paradosso della comunicazione: tra fake news e intelligenze artificiali, non ci si capisce più niente… “E siamo qua” (nonostante tutto). «Porto in scena con ilarità temi quotidiani osservati dal punto di vista di un uomo che perde il sonno ma non il senno – dice Marco Manera –. Ho trasformato in monologo quelle che sono anche le mie paure, che nascono da un episodio accaduto realmente e che per un periodo non mi ha fatto dormire la notte. Sono riuscito a esorcizzarle (in parte) ridendoci su: come nella migliore tradizione umoristica, la tragedia può essere divertente da morire». Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.

Biglietti: intero € 20; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 18. Teatro Agricantus: biglietteria via XX Settembre, 80, Palermo da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20.00, tel. 091309636. Biglietteria on line: www.agricantus.cloud e https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX settembre , 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

