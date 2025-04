“Comic 90100” è sempre più il laboratorio della risata di Palermo. L’appuntamento periodico del Teatro Agricantus diretto da Vito Meccio, ideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, in un’ora e mezza circa di show/lab a volte irriverente e senza censura, propone al pubblico, fra artisti emergenti e ospiti d’eccezione, monologhi sempre nuovi e inediti. Un grande cast attende gli affezionati di “Comic 90100” che mercoledì 2 aprile alle ore 21 andranno all’Agricantus dove i comici saranno come sempre introdotti dall’elegante comicità di Antonio Panzica, con il suo ritmo e la sua verve inconfondibili.





Antonio Panzica

Il pubblico anche questa volta è chiamato a scoprire e sostenere una nuova generazione di comici, nuovi volti e vecchie glorie, tra cui Rosario Alagna e Dario Terzo del trio “I Respinti”, questa volta in una veste inedita da monologhisti; gli stand-up comedian Chicco Tortora e Francesco Gottuso; Lorenzo Di Giacinto, un sorprendente talento di soli 9 anni, con il suo mix unico di stand-up, rock e batteria. E tanti altri comici che renderanno anche questa serata travolgente e ricca di risate, all’insegna di una comicità intelligente e mai fine a sé stessa, dove il pubblico è parte attiva del divertimento. Ospite d’eccezione della serata l’attore di teatro, comico, cabarettista e fantasista palermitano Manlio Doví, maestro della comicità e delle imitazioni. Doví è noto per le sue parodie di personaggi d’attualità e tanti altri che la televisione ha reso famosi con gli spettacoli del Bagaglino, ai monologhi satirici, alle imitazioni di cantanti celebri o di maschere immortali, un caleidoscopio di volti e luci che si concentrano e si rincorrono con un ritmo che non lascia respiro.

Manlio Doví

“Comic 90100” è uno spazio in continua evoluzione, che dà la possibilità agli artisti, sia emergenti che affermati, di testare nuovi monologhi davanti a un pubblico attento ed esperto. Grazie a questo laboratorio, alcuni giovani autori hanno avuto l’opportunità di debuttare con i loro spettacoli originali, affinati proprio durante le serate di “Comic 90100”.





INFORMAZIONI Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636 Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00 Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/39997 Biglietti: € 12; ingresso in coppia € 20

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 02/04/2025

Data Fine: 02/04/2025

Ora: 21:00

Artista: Manlio Doví Antonio Panzica Rosario Alagna Dario Terzo Chicco Tortora Francesco Gottuso Lorenzo Di Giacinto

Prezzo: 12.00

Il laboratorio della risata ideato da Tramp Management mercoledì 2 aprile propone sul palco di via XX Settembre la consueta carrellata di artisti comici con i loro nuovi testi, come sempre introdotti dall’elegante comicità di Antonio Panzica. Special guest l’attore di teatro, comico, cabarettista e fantasista palermitano Manlio Doví

