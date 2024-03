Un’iniziativa dell’Istituto Superiore “Amato Vetrano” per educare i ragazzi alla Dieta Mediterranea

Sciacca, 7 marzo 2024 – L’Istituto Superiore “Amato Vetrano” di Sciacca ha promosso un progetto innovativo per educare gli studenti all’importanza di una corretta alimentazione. “A scuola con una merenda sana” coinvolge gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del distretto di Sciacca in un percorso di educazione alimentare che coniuga teoria e pratica. Dopo la visita degli studenti dell’Istituto “Dante Alighieri”- sezione “Scaturro” oggi è toccato agli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Inveges”.

Laboratori di cucina per una merenda sana e sfiziosa

I laboratori di enogastronomia sono stati il fulcro dell’iniziativa “A scuola con una merenda sana”. Sotto la guida attenta degli chef dell’Istituto Alberghiero, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado si sono trasformati in piccoli cuochi, dando vita a vere e proprie opere d’arte culinaria.

Impasto fragrante, pomodoro fresco e una sfilata di ingredienti coloratissimi: le pizzette preparate dagli studenti hanno conquistato tutti i palati. Dalle classiche margherite e capricciosa a varianti più creative, le pizzette sono state un tripudio di gusto e fantasia.

Non solo cibo, ma anche bevande sane e dissetanti. I ragazzi hanno imparato a preparare frullati, centrifugati e spremute utilizzando frutta fresca di stagione. Un modo divertente per assumere vitamine e sali minerali in modo gustoso e naturale.

I laboratori di enogastronomia non sono stati solo un’occasione per preparare piatti gustosi, ma anche un’esperienza di apprendimento coinvolgente e interattiva.

Dall’orto alla tavola: un’esperienza educativa all’Azienda Agraria e alla Cantina

Un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori della terra: la visita guidata all’Azienda Agraria, alla Cantina e all’Orto dell’Istituto “Amato Vetrano” ha completato l’esperienza educativa del progetto “A scuola con una merenda sana”.

Nella cantina dell’istituto, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino il processo di produzione del vino, dalla vendemmia all’imbottigliamento. Un viaggio affascinante alla scoperta di un prodotto simbolo della cultura mediterranea.

Immersi nell’orto dell’istituto, i ragazzi hanno osservato da vicino la coltivazione di frutta e verdura di stagione. Un’occasione per imparare l’importanza di una filiera corta e sostenibile, e per riscoprire il gusto dei prodotti genuini.

La visita alla cantina e all’orto ha arricchito il percorso di educazione alimentare degli studenti, offrendo loro una conoscenza più completa del ciclo di produzione del cibo.

Un tocco di originalità

“A scuola con una merenda sana” rappresenta un esempio virtuoso di come educare i ragazzi a corretti stili di vita fin dalla giovane età. Il progetto non solo ha fornito loro le conoscenze necessarie per fare scelte alimentari consapevoli, ma li ha coinvolto in un’esperienza divertente e interattiva che li avvicina alla cultura del cibo e del territorio.

L’entusiasmo dei partecipanti

“È stata un’esperienza fantastica!”, ha commentato uno degli studenti che ha partecipato ai laboratori. “Ho imparato a preparare tante ricette semplici e gustose con ingredienti sani e genuini”.

Un modello da replicare

Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di educare le nuove generazioni ad un’alimentazione sana e sostenibile, così come affermato dal dott. Matteo Pillitteri e dalla dott.ssa Daniela Ferrara, oggi presenti a scuola come rappresentanti rispettivamente dell’Associazione Biologi Nutrizionisti e dell’Ufficio “Educazione e promozione alla salute” del Distretto di Sciacca dell’A.S.P. di Agrigento.

L’auspicio è che il progetto “A scuola con una merenda sana” possa essere replicato, per diffondere una cultura alimentare consapevole e di qualità.





