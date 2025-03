Verrà presentata a Palazzo Reale, sede dell’ARS, lunedì 24 marzo alle ore 17, la collettanea ‘Nel verso giusto Sguardi di resistenza di poete siciliane’ a cura di Bia Cusumano e Stefania La Via, edizione L’ Arca di Noè.

Si tratta del volume che raccoglie un lavoro poetico corale che abbraccia la Sicilia tutta.

Ben 28 poetesse hanno aderito al progetto nato da un sogno di Bia Cusumano e sposato e portato avanti con dedizione e cura da Stefania La Via. Il volume vuole essere un canto poetico impegnato e uno sguardo al femminile su temi di attualità scottante, quali: discriminazione, emarginazione, invisibilità, immigrati, guerra, violenza di genere.

A portare i saluti istituzionali sarà l’On. Giuseppe Bica, componente della V Commissione legislativa permanente Cultura, Formazione e Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel doppio ruolo di editrice e poeta interverrà Giovanna Fileccia, e saranno presenti alcune delle poete autrici dell’antologia.

Le letture saranno a cura di Sonia Giambalvo, Francesca Marino e Antonella Giotti; gli intermezzi musicali saranno curati dalla violinista Giovanna Ferrara.

Interverrà Bia Cusumano, curatrice del volume assieme a Stefania La Via, e modererà la giornalista Jana Cardinale.

Il testo ha la prefazione della poetessa Anna Maria Bonfiglio, che afferma: “È una collettanea di testi poetici composti esclusivamente da donne. Pertanto non una raccolta femminista né un insieme di elaborati che tocchi esclusivamente le ragioni della questione femminile, bensì gli sguardi di tante autrici che attraversano le varie emergenze sociali e personali di una umanità che si scontra con le ingiustizie e la violenza”.

Il testo è idealmente dedicato a Maria Fuxa, grande poetessa siciliana che ha sperimentato nella sua vita abusi e soprusi familiari e sociali, eppure è riuscita a salvarsi da ogni forma di orrore grazie alla poesia che lei stessa definisce l’ancora della sua vita. Il messaggio del volume vuole essere proprio questo: davanti al male di una società violenta, aggressiva, prevaricante, ingiusta, la poesia resta faro e rotta, sguardo lucido e consapevole di resistenza e resilienza per non soccombere e non cedere al baratro del dolore e dell’orrore.

Orgogliose le curatrici del testo, che rivolgono un sentito ringraziamento alla casa editrice L’Arca di Noè che da subito ha sposato il progetto, curandone una pregevole veste grafica.

In copertina la riproduzione di un ritratto pixellato di Giacomo Cuttone, affermato pittore siciliano.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.