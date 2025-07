In risposta all’allerta rossa per la giornata di oggi, 21 luglio, diramata dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, il Comune di Mascali ha annunciato l’attivazione di un punto di assistenza alla popolazione a Fondachello. La postazione sarà allestita in Piazza dello Ionio e sarà operativa dalle 10 alle 13.

Questo presidio è stato istituito per offrire supporto e informazioni ai cittadini in vista delle condizioni meteo-climatiche estreme previste, che rendono elevatissimo il rischio di incendi. I volontari del NOES – Protezione Civile e della Misericordia saranno presenti per fornire assistenza e consigli pratici su come affrontare l’emergenza caldo e, soprattutto, sulle misure di prevenzione incendi da adottare.





Sarà possibile ricevere indicazioni utili su come proteggersi dalle alte temperature, riconoscere i sintomi del colpo di calore e adottare comportamenti sicuri per evitare di innescare roghi. La collaborazione dei volontari è fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza e garantire un primo livello di supporto in un momento di potenziale criticità.

Oltre al punto di assistenza, una squadra dedicata dei volontari del NOES sarà operativa sul territorio per un’attività di monitoraggio costante del rischio incendi. Questa squadra pattuglierà le aree più vulnerabili, segnalando tempestivamente eventuali focolai e contribuendo a un’azione più rapida ed efficace in caso di emergenza.

