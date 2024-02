Dal prossimo anno scolastico all’ IIS LEONARDO, sez. Agraria sede Mazzei di Giarre, al via la nuova sperimentazione 4+2 fortemente voluta dal MIM. L’ Istituto “Mazzei”, ha ottenuto, infatti, l’autorizzazione unica in SICILIA, per realizzare il percorso quadriennale in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Art. VITICOLTURA ED ENOLOGIA.

Si tratta di un percorso di eccellenza, che permetterà agli studenti iscritti di conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in 4 anni invece che 5.

Il percorso è stato presentato, stamani, durante una conferenza stampa, in diretta streaming e sui canali social istituzionali dell’ I.IS Leonardo, ospitata all’ interno dell’aula magna dell’Istituto di via Principe di Piemonte e Macchia, alla presenza: del dirigente scolastico Tiziana D’ Anna, del primo cittadino giarrese, Leo Cantarella, del vicepresidente del Consiglio comunale Raffaele Musumeci e dell’agrotecnico Giuseppe Anastasi, in rappresentanza del Collegio degli Agrotecnici, che nell’ istituto giarrese ha previsto una sede di consulenza. Il parterre era impreziosito dalla presenza dei dirigenti scolastici dei Comuni di: Giarre, Mascali, Riposto, Fiumefreddo, Acireale e Giardini Naxos. Da remoto erano presenti, in collegamento web, la presidente dell’ ITS Emporium del Golfo di Alcamo Vincenza Mione ed il direttore Enzo Munna.

“L’iniziativa- dichiara il dirigente scolastico, Tiziana D’Anna- migliorerà l’integrazione tra la filiera ed il mondo dell’istruzione, attraverso una connessione diretta con l’accesso all’istruzione tecnica superiore (ITS), partnership con il mondo del lavoro, accordi e convenzioni con le Università. Nello specifico, questo nuovo modello di formazione tecnica e professionale si basa su un programma di studio arricchito, mirato al rinforzo delle competenze di base e specialistiche. La collaborazione stretta con il mondo dell’impresa, il territorio e le ITS contribuirà a offrire una formazione di alto profilo, riducendo la distanza tra la domanda e l’offerta di lavoro per i giovani studenti. Questa sperimentazione -ha aggiunto- è la nuova riforma degli istituti professionali e tecnici. Il percorso quadriennale, – ha specificato- ispirato ai modelli educativi di successo in Paesi europei, si propone di garantire una solida preparazione nelle materie fondamentali e in quelle di indirizzo, non con una semplice compressione dei programmi quinquennali, ma attraverso un approccio educativo completamente rimodulato e rinnovato. L’impianto disciplinare generale non subirà riduzioni, e sarà curata maggiormente la promozione dell’alternanza scuola-lavoro, grazie inoltre ad accordi di Apprendistato, fornendo agli studenti esperienze pratiche e concrete nel loro percorso formativo”.

Dopo il diploma gli studenti avranno la possibilità di proseguire nei percorsi dell’ITS Emporium del Golfo, “Digital Farming Specialist” e “Wine Export Manager”, o continuare all’Università, o immettersi nel mondo del lavoro. L’istituto, attento alle esigenze del territorio e alle richieste del mercato, grazie alla pluriennale collaborazione di ricerca con la facoltà di Agraria, rafforzerà il suo impegno per rimanere all’avanguardia nell’offerta di una formazione innovativa, preparando gli studenti non solo per consentire l’accesso accademico, con crediti formativi riconosciuti ma anche per un accesso di qualità nel mondo professionale.

Annessa all’istituto è inoltre presente l’azienda agraria, rinnovata grazie ai fondi FESR e PNRR: Agricoltura di precisione (agricoltura 4.0), con innovativi sistemi di coltivazione fuori suolo, idroponici controllati completamente in remoto, laboratori di settore per la trasformazione (minifrantoio, cantina, minibirrificio), sistemi di visualizzazione olografica tridimensionale, sono solo alcuni degli strumenti di ultima generazione messi a disposizione degli studenti.

In ultimo, ma di grande importanza specie per gli alunni pendolari, l’IIS Leonardo, sede Mazzei, grazie al convitto annesso, fornisce ai propri studenti, ulteriori servizi aggiuntivi, quali la mensa, la residenzialità settimanale, servizio navetta ed attività extracurriculari aggiuntivi.

Grande soddisfazione per l’avvio di questo percorso quadriennale è stata espressa dal sindaco Cantarella, che ha ricordato l’impegno attivo della dirigente, che ha ottenuto grandi risultati, per la sua scuola e per il comune e la storica presenza dell’istituto da 50 anni sul territorio, che consente agli studenti di potersi formare e di essere immessi nei settori agricoli e agroalimentari, sempre in netta espansione, fornendo figure professionali competenti e preparate. Questa riduzione da 5 a 4 anni, rappresenta per gli studenti una grande opportunità di formazione scolastica e di occupazione futura, nell’ enologia e viticultura ”.

La dottoressa Mione e il dottore Munna hanno ribadito il fondamentale ruolo dell’ ITS quale percorso formativo ad alta specializzazione pensato insieme al mondo del lavoro, con la mission di formare persone con elevate competenze, consentendo l’ accesso accademico, con crediti formativi riconosciuti per un accesso di qualità nel mondo professionale.

Molto apprezzate infine le testimonianze degli alunni Arianna Buccheri e Gabriele Grasso, che hanno spiegato i motivi della loro scelta dell’istituto Mazzei, per le grandi opportunità, per la formazione specifica e le competenze linguistiche. Infine un ex alunno Daniele Barresi, ormai cittadino del nord, grazie al suo titolo di studio, conseguito al Mazzei, ha trovato occupazione all’ Istituto Enologico di Alba e da lì si aperta la strada del vino, frequentando corsi e vincendo molti campionati. Attualmente lavora in una nota azienda che produce Barolo ed è un tecnico specializzato nella potatura d’ ulivo.

