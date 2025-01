Si è svolto oggi, nella sede dell’Istituto Comprensivo “E. Pertini” di Trapani, il primo incontro dedicato all’azione di MediaLab rivolta a 60 alunni delle classi terze nell’ambito, del progetto “YES 4 FUTURE: Young Europe – Strategies for future”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di affrontare le sfide della dispersione scolastica e della povertà educativa, attraverso il coinvolgimento dei giovani studenti in percorsi formativi sui temi delle nuove tecnologie digitali.

L’azione, svolta dal Consorzio Solidalia, ente capofila del progetto, che coinvolge una numerosa rete di istituti scolastici, consorzi, enti e associazioni della provincia di Trapani, prevede la realizzazione di cinque laboratori della durata di circa tre ore ciascuno. I giovani partecipanti sono i protagonisti attivi di un percorso laboratoriale innovativo che, attraverso le metodologie della media education, mira a promuovere l’uso attivo, critico e consapevole dei new media (con attività dedicate a Digital Art, Storytelling e Tinkering). Inoltre, l’intento è anche quello di sensibilizzare i ragazzi sui fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, grazie al supporto di media educator e di esperti in politiche sociali.

“Con questa attività – afferma Alice Castelli responsabile per il Consorzio Solidalia – puntiamo a far acquisire ai giovani una maggiore consapevolezza riguardo ai cambiamenti sociali legati all’uso, spesso improprio e fuori controllo, dei media e dei social media. Questi strumenti hanno avuto un forte impatto sul benessere giovanile, evidenziando nuove emergenze che richiedono interventi più mirati ed efficaci”.

Il progetto YES 4 Future, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linea di intervento M5C3-1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, ha l’obiettivo di creare un ambiente educativo che incoraggi i giovani tra gli 11 e i 17 anni a sviluppare competenze avanzate nelle aree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e STEAM (inclusa l’Arte). L’obiettivo generale è il contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al fenomeno dei NEET, tramite l’acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche, tecnologiche e computazionali. Tali competenze sono finalizzate a rispondere alle esigenze occupazionali del territorio e a favorire un utilizzo consapevole dei linguaggi digitali.

Le attività di MediaLab e gli hub educativi-digitali rientrano appieno nelle azioni progettuali rappresentando uno strumento chiave per stimolare nei giovani creatività, senso critico e capacità di rispondere alle sfide del futuro.

Luogo: Istituto Comprensivo “E. Pertini” di Trapani, Via Alessandro de Santis, 2/a, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

