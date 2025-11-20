All’ITS Branchina di Adrano si è svolto l’incontro con l’associazione Addio Pizzo, iniziativa inserita nel percorso di Educazione Civica e finalizzata a promuovere la cultura della legalità e la consapevolezza civica. L’incontro ha avuto il beneplacito del Dirigente Scolastico Lucia Lominico ed è stato realizzato con il coordinamento della prof.ssa Elisa Zammataro, che hanno sostenuto con convinzione l’importanza formativa dell’iniziativa. L’evento ha offerto agli studenti un’importante occasione di approfondimento sui fenomeni mafiosi, favorendo una riflessione critica sui meccanismi che minano la convivenza civile e sulla necessità di un impegno attivo contro ogni forma di illegalità.





Sono intervenuti il Dott. Fabio Saponara, Sostituto Procuratore della Repubblica, che ha illustrato gli aspetti giuridici e istituzionali del contrasto alla criminalità organizzata; il Sig. Filippo Casella, imprenditore che ha scelto di opporsi al sistema del pizzo, testimoniando il valore della libertà economica; e il Dott. Salvo Fabio, presidente dell’associazione Addio Pizzo catania, che ha presentato le attività della rete e il ruolo della partecipazione civica nella costruzione di una società libera dalle logiche mafiose. La partecipazione attenta degli studenti e l’interesse mostrato durante gli interventi confermano l’importanza di iniziative educative volte alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli.

