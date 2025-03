Palermo – si svolgerà all’interno dello Spazio NOZ (Nuove Officine della Zisa), ai Cantieri Culturali alla Zisa (Via Paolo Gili 4, Palermo), sabato 22 e domenica 23 marzo, dalle 10 alle 20 (Ingresso gratuito) la mostra mercato “Opificia ai Cantieri”, fiera dedicata all’artigianato e al vintage organizzata dall’Associazione Artigianando.

All’interno del nuovo e ripristinato Padiglione 20 (alla fine del viale principale a sx, con ampio parcheggio gratuito) saranno allestite quaranta postazioni con diversi artigiani che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, vintage, illustrazioni e tanto altro. Sempre all’interno si potrà fare colazione, pranzo o un semplice aperitivo grazie a un’area dedicata con diversi posti a sedere. Inoltre, un grande spazio vinili con musica di accompagnamento allieterà i fruitori durante le due giornate di evento.





Opificia nasce nel 2019 da un’idea di Luca Tumminia, organizzatore e presidente di Artigianando che dichiara: ‹‹Siamo voluti fortemente ritornare all’interno di questo spazio cittadino, il NOZ, soprattutto dopo il successo dello scorso anno. Opificia in breve tempo è diventato uno degli eventi più importanti che organizziamo e averlo portato all’interno dei “Cantieri Culturali” è stato sicuramente un grande passo avanti. Sono luoghi questi dove arte e creatività vengono percepiti ad ogni angolo, quindi, ho pensato che fosse il posto giusto per “Opificia”. Lo Spazio NOZ – continua – è un posto più ampio che può accogliere molta più gente e viste le attività che si svolgono al suo interno, questa fiera sembra essere stata pensata per questo luogo››.





Nuove Officine Zisa è infatti un progetto ideato dal CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) ed è un hub dedicato a percorsi di lavoro e formazione in un’ottica di scambio di saperi, dialogo interculturale, sviluppo locale e sostenibilità ambientale. Dal 2021 si trova all’interno del Padiglione 20 dei Cantieri Culturali alla Zisa ed è diviso in due grandi spazi: le officine polifunzionali (falegnameria, ceramica, stampa 3D, bioedilizia) e un ampio openspace performativo per mostre, spettacoli ed eventi dotato di area ristoro con bar e cucina. Nell’ambito dei progetti del CRESM, NOZ è impegnato in diverse azioni di contrasto alla povertà educativa sul territorio di Palermo. Per maggiori informazioni





