Il Comune di Riposto ha avviato ufficialmente una ricognizione dei danni subiti da cittadini e imprese a causa degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio il 13 novembre 2024. Le intense piogge e i fenomeni atmosferici estremi hanno causato disagi e danneggiato beni, immobili e attività produttive in diverse zone del territorio comunale. Con questa iniziativa, l’amministrazione intende raccogliere tutte le segnalazioni per poter trasmettere un quadro dettagliato alla Protezione Civile Regionale, in vista dell’eventuale attivazione di misure di ristoro e sostegno per i soggetti colpiti.





“Si tratta di un passaggio fondamentale – dichiara il sindaco Davide Vasta – che consente al Comune di rappresentare con precisione le difficoltà patite dalla cittadinanza e dalle attività economiche. Il nostro territorio è stato messo a dura prova, ma la capacità di reazione e la tempestività degli interventi hanno fatto la differenza. Adesso l’obiettivo è non lasciare indietro nessuno. Il nostro compito è essere accanto alle persone, ascoltarle e metterle nelle condizioni di accedere agli strumenti previsti in questi casi. Invitiamo – conclude – tutti coloro che hanno subito danni a partecipare con tempestività”. A sottolineare l’importanza di questa fase è anche l’assessore alla Protezione civile, Carmelo D’Urso. “Adesso serve un lavoro puntuale di segnalazione e documentazione dei danni, affinché i cittadini possano ricevere il giusto sostegno – spiega D’Urso – La collaborazione tra istituzioni e cittadini è determinante, soprattutto in queste fasi delicate”.





I moduli per la segnalazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Riposto, nell’albo pretorio (modulo B1 http://bit.ly/3GIfh7c; modulo C1 http://bit.ly/4oj8jGG ) e presso gli uffici comunali. La documentazione dovrà essere compilata e trasmessa entro il 22 agosto 2025, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.riposto.ct.it, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00). L’amministrazione comunale resta a disposizione per fornire chiarimenti e supporto nella compilazione delle domande, affinché tutti possano accedere a questa importante opportunità.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.