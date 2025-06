Mario Previtera Tutti i blog

Riunione operativa in municipio a Mascali tra il sindaco di Mascali, Luigi Messina con funzionari e tecnici del Genio civile, Città Metropolitana e UTC di Mascali. Al centro della conferenza le soluzioni operative da individuare per mettere in sicurezza e riaprire al transito la SP 78 Puntalazzo-Nunziata allo stato interdetta al traffico veicolare per motivi di sicurezza. I temi sul ripristino della sicurezza – dopo le gravi criticità idrauliche con frane verificatesi durante gli eventi alluvionali dello scorso autunno – sono stati affrontati alla presenza del sindaco Luigi Messina, del dirigente dell’Utc, ing.Michele Spina, il geologo Vito Zingale Genio civile; ing.Fabio Scalia Genio civile , ing.Giuseppe Galizia Città Metropolitana, geom.Cinzia Bisicchia, dott.Daniele Schembri e, in collegamento telefonico l’ing.Francesco Brancaforti della Protezione civile regionale. Il sindaco Luigi Messina: “Rimangono da risolvere con urgenza le criticità sulla Sp 78 che collega Nunziata con Puntalazzo. Da qui la necessità di convocare una conferenza dei servizi per comprendere il tipo di intervento da realizzare al netto del ripristino della viabilità, a cominciare dal consolidamento delle aree a monte e i terreni circostanti per evitare nuove disfunzioni idrauliche. Chiederemo, pertanto, il supporto della Protezione civile regionale e nazionale per mettere in atto gli interventi reperendo le necessarie risorse”. Dal tavolo tecnico, infatti, è emersa la necessità di coinvolgere la protezione civile stante che la tipologia del fenomeno riscontrato dai tecnici richiede degli studi approfonditi e interventi su ampi territori per la sistemazione dei versanti. Lavori che richiedono una spesa rilevante di cui il Comune da solo non può sostenere. Dal canto suo la Città Metropolitana di Catania ha provveduto a redigere una specifica relazione sulle cause che hanno determinato le attuali criticità ai fini di una specifica progettazione tra cui la regimentazione delle acque torrentizie, messa in sicurezza dei versanti e ripristino della viabilità.





