PALERMO 20 GIUGNO 2025 – Sarà Prizzi l’ultima tappa stagionale dell’Open Day Itinerante della Prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo. L’iniziativa, che sta attraversando i comuni della provincia portando servizi sanitari gratuiti direttamente tra la gente, è in programma domani, sabato 21 giugno, dalle 9.30 alle 14.30 in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, nel cuore del paese.

Basterà essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria per accedere alle prestazioni dell’Open day: prevenzione cardiovascolare (visita, ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni (prenotazione della mammografia nel centro più vicino), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), screening audiometrico, vaccinazioni, screening visivo e logopedico pediatrico (3-8 anni), screening del diabete, consulenza psicologica e orientamento ai servizi della Salute Mentale, prevenzione del randagismo con applicazione gratuita del microchip a cani e gatti, sportello amministrativo per esenzione ticket, scelta e revoca del medico, tessera sanitaria e altri servizi.

Tutte le prestazioni dell’Open day sono gratuite e con accesso diretto.

L’Open Day a Prizzi è organizzato in collaborazione con la locale amministrazione comunale e con la I Circoscrizione del Club Lions 108YB Sicilia. Ma il weekend sarà all’insegna della prevenzione anche in altri centri di città e provincia, grazie al proseguimento delle aperture straordinarie dei centri dedicati allo screening mammografico. L’obiettivo è favorire l’adesione offrendo l’opportunità di effettuare l’esame anche il sabato e la domenica.

Le donne interessate, di età compresa tra 50 e 69 anni, possono prenotare telefonando al numero verde 800 833 311 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30), scrivendo a coscreening@asppalermo.org, oppure semplicemente presentandosi direttamente presso i centri aderenti. L’esame è gratuito.

Questo il calendario delle aperture per questo fine settimana:

Sabato 21 giugno:

• PTA Palermo Centro, via Turrisi Colonna 51 – Palermo (ore 8-14)

Domenica 22 giugno:

• Poliambulatorio, via Mattarella 82 – Bagheria (8-14)

• Ospedale Ingrassia, Corso Calatafimi 1002 – Palermo (8-14)

• Ospedale Cimino, via Cimino 2 – Termini Imerese (8-14)

• Ex Ipai, via Carmelo Onorato 6 – Palermo (8-20).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.