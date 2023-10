Amari Scoccia: La Rivelazione Siciliana nel panorama degli Spirits Selection

di Press Service

10/10/2023

Giunto alla sua venticinquesima edizione, il prestigioso Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles ha scelto come location d’eccezione l’Italia, con una magnifica cornice a Treviso. Questa competizione, considerata una delle più prestigiose nel settore degli spiriti e dei distillati, quest’anno ha visto sfidarsi oltre 2300 campioni provenienti da ben 53 paesi. Tuttavia, la vera rivelazione di questa edizione è stata la giovane azienda siciliana Scoccia, che con la passione e l’artigianalità ha conquistato ben due medaglie. Questo successo è una testimonianza del fatto che la Sicilia non è solo una meta per i viaggiatori in cerca di bellezze naturali e culinarie, ma anche un’oasi di eccellenza nel mondo dei liquori artigianali in cui Scoccia Karat e Scoccia Calaminta si sono affermati come il risultato di una dedizione profonda alla tradizione e all’innovazione.

Nell’edizione italiana di quest’anno lo Spirits Selection ha fatto registrare un notevole aumento delle iscrizioni, pari al 17%. Questo incremento rappresenta una chiara testimonianza dell’ampia considerazione di cui gode la competizione a livello globale, grazie alla sua intransigente dedizione al rigore e alla professionalità che continuano a emergere come faro di imparziale scrutinio dell’autentica eccellenza dei prodotti in gara.

La storia di Scoccia è quella di una giovane azienda siciliana guidata dall’anima catanese di Elisa Romeo: modesta nei suoi esordi, Scoccia ha fatto il suo ingresso nel mondo dei liquori con produzioni artigianali 100% siciliane, realizzate interamente a mano, dalla pelatura della frutta all’etichettatura delle bottiglie, ed esclusivamente in sicilia, con botaniche ed ingredienti a KM zero. La tenacia nel mantenere i prodotti fedeli alle proprie origini, in uno con la dedizione nel preservare le tradizioni locali e l’amore per gli ingredienti siciliani hanno fatto sì che Scoccia emergesse come una nuova stella nel firmamento dei liquori artigianali, affermandosi come punta di diamante di una tradizione liquoristica che in Sicilia affonda le radici in un passato lontano.

La vittoria dell’azienda siciliana Scoccia al Concours Mondial de Bruxelles è stata una conferma dell’eccezionale qualità dei suoi prodotti. Una meritatissima medaglia d’argento è stata assegnata a “Scoccia Karat” un amaro che sposa il robusto sapore del carrubo con la fragranza inebriante della zagara, un infuso di sapori e sentori diventa , grazie a Scoccia Karat, la prova tangibile della maestria dell’azienda nell’incarnare lo spirito e la tradizione dell’isola in ogni bottiglia.

Ancora più straordinaria è stata la vittoria di “Scoccia Calaminta”, un amaro nato dall’audace combinazione tra il finger lime siciliano e la nepitella selvatica dell’Etna, che con il suo gusto unico e rinfrescante ha meritato la prestigiosa medaglia d’oro, dimostrando quanto l’avanguardia nella creazione di prodotti che si distinguono per la loro originalità e qualità sia fondamentale, in un mondo, come quello degli spirits, spesso legato alle “mode” del momento.

La vittoria degli amari Scoccia al Concours Mondial de Bruxelles è un tributo non solo all’azienda, ma all’intera tradizione enogastronomica siciliana, famosa per la sua produzione di amari di alta qualità, e gli amari Scoccia hanno dimostrato di essere degni custodi di questa eredità, portando avanti con passione e maestria l’arte di creare liquori che raccontano la storia e la bellezza di questa straordinaria isola.