Palermo 27 marzo 2025 – La Filt Cgil sottoscrive l’accordo con l’Amat sul contratto integrativo, che porta anche il sindacato dei trasporti della Cgil a revocare lo sciopero previsto per lunedì 31 marzo.



“Pur non ritenendoci del tutto soddisfatti, per il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi alla base delle rivendicazioni e mobilitazioni continue di questi mesi, abbiamo sottoscritto l’accordo nella prospettiva che il suo impianto possa essere pienamente applicato in tutte le sue parti”, dichiara Franco Mineo, responsabile del settore della Filt Cgil Palermo.



In particolare, la Filt Cgil preme per dare attuazione certa alla clausola finale dell’accordo, che prevede la possibilità di ripartire gli utili aziendali a tutti i dipendenti.



“Nell’impianto attuale dell’accordo firmato da tutte le sigle sindacali è prevista solo la possibilità che, qualora siano raggiunti risultati postivi di bilancio, l’azienda valuti la possibilità di ripartire gli utili. Noi abbiamo chiesto che, in presenza di risultati di bilancio consolidati, per l’azienda la ripartizione degli utili diventi una certezza e non una possibilità. In funzione di questo, non siamo soddisfatti ma abbiamo concordato responsabilmente di sottoscrivere l’intesa confidando che possa emergere presto la piena applicazione dell’accordo”.









