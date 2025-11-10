“Faccio, in qualità di Segretario Confederale, Territoriale Palermo e Sicilia, unitamente a tutta la Segreteria Regionale, i migliori auguri a Fabio Migliore, Marco Cavallaro ed Ester Muliello per la recente nomina a Componenti della Consulta Nazionale di Confintesa.

Nella giornata di ieri, 09/11/2025, sono stati cooptati durante la Consulta Confederale.

Siamo fieri che altri tre siciliani siano presenti in uno dei massimi organismi della Confederazione”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale Confederale Confintesa Palermo e Sicilia.



Comunicato Stampa



Palermo, 10/11/2025







Luogo: Segreteria Territoriale Confederale Confintesa Palermoe e Sicilia, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.