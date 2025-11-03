Il 03/01/2023 Confintesa Sanità aveva mandato a mezzo Pec una nota in cui si ricordava che all’ interno della Regione Sicilia esistono strutture con budget a totale carico regionale quali, ex gestioni sperimentali come ISMETT oggi IRCCS, San Raffaele Giglio di Cefalù, oggi Fondazione, e SEUS – SCpA – Società Consortile per Azioni.

Tali strutture applicano attualmente il CCNL di Sanità privata, ma allo stesso tempo non aderiscono a nessuna associazione datoriale (Aiop e Aris) in quanto andrebbero in conflitto con la struttura regionale.



In quella Nota veniva chiesto di adeguare i budget di tali strutture con gli oneri contrattuali inerenti all’ultimo CCNL di Sanità Pubblica firmato. A tal fine si chiedeva un incontro urgente dagli organi competenti per discutere di tale problematica.

Siamo al 03/11/2025, quasi un tre anni sono passati, è stato firmato un ulteriore rinnovo del CCNL di Sanità Pubblica e i dipendenti delle strutture sopracitate rimarranno indietro di ben due rinnovi contrattuali rispetto ai colleghi del pubblico impiego.

Tutti gli Assessori della Salute succedutisi in questi anni sono responsabili di questo grave silenzio, dall’Avv. Ruggero Razza alla Dr.ssa Giovanna Volo sino alla Dr.ssa Daniela Faraoni.



“E’ una vergogna senza precedenti, il silenzio della VI e II Commissione della Regione Sicilia e del Governo Regionale, nella persona del Presidente Schifani, è quantomeno imbarazzante, 5.000 famiglie rischiano di vedere bloccato il loro potere d’acquisto rispetto al caro vita, 5.000 lavoratori rischiano di vedere la propria professionalità svilita rispetto ai colleghi della sanità pubblica, pur non avendo nulla a che invidiare poiché lavoro in realtà che rappresentano l’eccellenza della sanità in Sicilia; Confintesa Sanità ha già sottolineato queste discrepanze con precedenti articoli stampa, ora la misura è colma, provvederemo a mettere in campo tutte le forme di protesta consentite dalla legge per difendere la dignità dei nostri iscritti e dei lavoratori tutti dell’ISMETT, del Giglio e della SEUS; non potrà mai esistere in Sicilia una sanità di serie A e una di B”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Sanità, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.