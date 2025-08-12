“Giungono ormai voci insistenti – e adesso molto più concrete – sulla possibilità che vi sia un “Click Day” per la scelta del personale interinale che la SEUS – SCpA, adopererà per scegliere il personale autista-soccorritore da adoperare in sostituzione nei propri mezzi di emergenza urgenza. A quanto pare sarebbe la Società di Lavoro interinale a voler utilizzare questo metodo di selezione per scegliere il personale da fornire alla SEUS – SCpA e quindi la SEUS non avrebbe alcuna responsabilità in questo caso.



Ci piace ricordare che era stata la stessa Regione Sicilia, nel 2023 tramite esponenti del governo regionale a sostenere che tale metodo non doveva essere più utilizzato, visto che peraltro era stato utilizzato durante la pandemia covid in emergenza. Adesso naturalmente e per fortuna tale emergenza è terminata.



Nella ovvia speranza, che la nostra segnalazione rimanga mero esercizio di troppo zelo e che le voci sentite restino soltanto voci, rimaniamo in vigile attesa degli eventi futuri”.



Queste la dichiarazioni del Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia Dr. Domenico Amato e del Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia, Sig. Gianni Ferdico.



Comunicato Stampa



Palermo, 11/08/2025

Luogo: Via, Giovan Battista Vaccarini, 1

