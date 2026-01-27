Confintesa Sanità esprime profondo dolore e sincera commozione per la tragica morte di Alex Pretti, il giovane infermiere barbaramente ucciso negli Stati Uniti. La notizia della sua scomparsa rappresenta una ferita aperta per tutta la comunità dei professionisti della salute, che oggi piange non solo un collega, ma un uomo che aveva scelto di mettere la propria vita e il proprio talento al servizio degli altri, portando l’eccellenza italiana oltreoceano.

Alex incarnava i valori più alti della nostra professione: un operatore stimato, mosso da una dedizione e da uno spirito di sacrificio che lo avevano spinto a intraprendere un percorso ambizioso all’estero. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, reso ancora più inaccettabile dalla brutale violenza che ha spezzato i suoi sogni e la sua missione di vita.



In una nota congiunta, Domenico Amato, Segretario Generale di Confintesa Sanità, e Alessio Minadeo, Vicesegretario Nazionale di Confintesa Sanità, hanno voluto manifestare la vicinanza dell’intera organizzazione:

“Siamo profondamente scossi da questa notizia. Alex era un esempio di professionalità e coraggio, un giovane che rappresentava il meglio del nostro sistema sanitario nel mondo. Chiediamo con determinazione che le autorità competenti facciano piena luce su questo terribile delitto e che venga fatta giustizia per lui e per i suoi familiari, ai quali esprimiamo il nostro più sentito e affettuoso cordoglio. Non lasceremo che il suo sacrificio passi sotto silenzio.”

L’intera organizzazione sindacale si unisce al lutto dei colleghi e degli amici, ricordando Alex come un esempio di umanità e competenza che rimarrà impresso nel cuore di chiunque operi, ogni giorno, nel mondo dell’assistenza sanitaria.



Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Sanità, Via Giovan Battsita Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

