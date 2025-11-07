È stata rimossa e successivamente bonificata una imponente discarica abusiva che si era formata in Via Alfieri, a ridosso di un complesso di edilizia popolare e nelle immediate vicinanze del centro storico cittadino. L’intervento è stato condotto dalle squadre di IGM (la società che gestisce il ciclo dei rifiuti) con il supporto e il coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente. Ancora una volta, l’area esterna alla palazzina e in corrispondenza dell’area condominiale era stata trasformata in una discarica a cielo aperto, con l’abbandono di rifiuti di ogni tipo, in larga parte ingombranti misti a pattume.





La grande quantità di materiale accumulato rappresentava un potenziale e serio pericolo per la salubrità e l’igiene dei residenti. Le operazioni di rimozione e ripristino delle originarie condizioni igienico-sanitarie hanno impegnato a lungo le squadre dell’IGM. L’Assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha espresso il proprio forte disappunto per la scarsa collaborazione dei residenti della zona, che non rispettano le regole del conferimento, compromettendo gravemente anche le performance della raccolta differenziata. Per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, l’Assessore Cavallaro ha preannunciato l’imminente collocazione di telecamere di videosorveglianza nell’area.





L’obiettivo è chiaro: identificare senza possibilità di errore i responsabili dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e procedere con l’applicazione di sanzioni severe per ripristinare il decoro e tutelare l’ambiente. L’Assessore all’Ambiente Cavallaro che ha organizzato in passato incontri mirati con gli inquilini delle palazzine del quartiere alle spalle di via Callipoli, ha lamentato come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in particolare degli ingombranti, ma anche elettrodomestici in disuso, non solo comprometta la salubrità pubblica ma vanifichi anche gli sforzi profusi per ottimizzare la raccolta dei rifiuti, anche nei luoghi maggiormente critici.

