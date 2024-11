Importante riconoscimento per la pizzeria Ammodo di Palermo che ha ottenuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso.

Daniele Vaccarella, patron-pizzaiolo della pizzeria Ammodo a Palermo, consolida la sua posizione nell’olimpo del mondo della pizza in Italia conquistando i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Ammodo è l’unica new entry ad aver ottenuto i tre spicchi in Sicilia.

Un risultato prestigioso e ambito per il progetto Ammodo, risultato subito vincente, grazie alla maestria e grande professionalità di Daniele Vaccarella, precursore della buona pizza a Palermo dal momento che già dal 2012 ha iniziato ad inserire i grani antichi e il culto del lievito madre nell’impasto delle pizze. Elementi oggi diffusi in larga scala ma che all’epoca hanno fatto di Vaccarella un anticipatore dei tempi. Un traguardo, quello dei Tre Spicchi del Gambero Rosso, unitamente alla presenza nelle Pizzeria Eccellente per la guida 50 Top Pizza, raggiunto in poco meno di due anni dall’apertura della pizzeria.

Ammodo, pizzeria nel cuore di Palermo gestita da Daniele Vaccarella e dalla moglie Maria Luisa Di Marco, nasce da un pensiero sviluppatosi nell’arco di tanti anni, costellati da sacrifici ed esperienza accumulata che, giorno dopo giorno, ha alimentato il desiderio di creare una realtà dove la regina fosse proprio la pizza. Nel tempo è stato definito ogni dettaglio così da avere una location dall’ambiente elegante ma al contempo semplice, non pretenzioso, dove poter gustare una pizza di altissima qualità.

“Siamo doppiamente soddisfattici – afferma Daniele Vaccarella, Maestro Pizzaiolo e patron di Ammodo a Palermo – perché in soli due anni siamo riusciti ad ottenere questo risultato prestigioso facendo le cose ‘Ammodo’ proprio come indica il nome che abbiamo voluto dare alla nostra pizzeria. Aspiravamo tanto a questo riconoscimento affinando tutti gli aspetti non solo impasti e qualità degli ingredienti ma anche il servizio in sala e lo staff. Questo per noi è il punto di partenza e condividiamo questo premio con i nostri collaboratori che si impegnano ogni giorni per farci ottenere i migliori risultati.”





