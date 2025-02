Catania- Il palco di Teatro Bis, la sala attigua alla scuola d’arte performative di Buio in Sala all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, come per magia appare agli occhi dei piccoli spettatori, accompagnati dai genitori e dai nonni, un fantastico villaggio invernale con canali ghiacciati trasformati in piste di pattinaggio e tante luci colorate per l’applaudita fiaba musicale “Pattini d’argento”.





Per il cartellone Piccoli Sguardi dedicato al Teatro per l’infanzia della Compagnia Buio in Sala la storia della scrittrice Mary Mapes Dodge, rivisitata dalla penna di Anastasia Caputo, autrice anche della regia, riesce a toccare il cuore dei tanti presenti, incantati dalla fiaba musicale ricca di canzoni cantate dal vivo, per il messaggio di solidarietà e riscatto sociale trasmesso dallo spettacolo.





Una storia senza tempo fatta di amicizia, sogni, passioni e unione familiare in cui gli attori Laura Accomando, Oriana Ciaffaglione, Salvo Casella e Antonio Costantino narrano un racconto fatto di confronti con sfide inaspettate e, soprattutto, scoprono un mondo più grande di quello che conoscono.

Anche questa volta Buio in Sala riesce a dare vita ad un vero e proprio family show ricco di fratellanza, tenerezza ed amore sincero in cui l’interazione con il pubblico tra palco e platea ha avuto un ruolo fondamentale nel descrivere la passione dei due fratelli Hans e Gretel innamorati del pattinaggio.

