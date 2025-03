Martedì 25 Marzo 2025 alle ore 21.00 al CineTeatro Aurora di Sant’Agata di Militello in scena Marco Cavallaro e Jessica Tavanti in “Amore sono un po’ incinta”, con la partecipazione di Marco Maria della Vecchia e Guido Goitre

– Regia: Marco Cavallaro

– Scene: Federico Marchese

– Costumi: Marco Maria della Vecchia

– Voce della bambina: Monica Ward

– Voce narrante: Alessandro Campaiola





Dopo oltre 100 repliche, numerosi sold out ed un grande successo di pubblico e di critica approda a Sant’Agata di Militello “Amore sono un po’ incinta”.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Marco Cavallaro, racconta di un incontro tra due giovani “non” più giovani, Roberta e Maurizio, che vivono la propria vita tra la realizzazione personale e la ricerca costante di una condivisione. Non si conoscono ma il destino ha per loro in serbo qualcosa di unico, imprevedibile e pieno di notti insonni.

Dopo i successi di “That’s Amore” e “Se ti sposo mi rovino” la penna di Marco Cavallaro ha generato una nuova commedia all’insegna della risata ma piena di momenti emozionanti.

“Amore sono un pò incinta” è uno spettacolo che affronta con ironia e leggerezza una delle questioni più delicate del nostro tempo: la decisione di mettere al mondo un figlio.





Il calo di natalità è un problema che preoccupa la società odierna, mettere al mondo un figlio oggi può incutere paura a causa di diverse problematiche. Molte persone si sentono sempre più inadeguate ad affrontare la responsabilità di diventare genitori.

Lo spettacolo unisce umorismo e profondità, momenti di divertimento e spunti di riflessione molto attuali e si interroga sul futuro che stiamo costruendo per le nuove generazioni.

Attraverso le vicende di una coppia improbabile, che si ritrova ad affrontare una gravidanza inaspettata, emergono dubbi, paure e riflessioni sul senso di libertà, responsabilità e sui costi, non solo economici, di diventare genitori. Con dialoghi brillanti, la commedia ci ricorda che, nonostante le incertezze, la decisione di portare una nuova vita nel mondo resta una delle avventure più belle e significative che si possano vivere.





Trama

Maurizio (Marco Cavallaro), meccanico quarantenne che sta cercando di superare da sei mesi la fine della sua ultima intensa storia d’amore, durata ben due settimane, decide di accettare l’invito a passare la serata in discoteca con il collega amico Armandino (Guido Goitre).

Qui, annebbiato dall’alcool, incontra Roberta (Jessica Tavanti), donna in carriera, convinta dall’amico Ugo (Marco Maria Della Vecchia) a distrarsi dal lavoro con un po’ di musica e di bollicine.

I due finiscono per trascorrere una notte insieme senza neppure scambiarsi nome o numero di telefono l’indomani mattina.

Ma presi dall’euforia i due protagonisti non hanno fatto molta attenzione. A distanza di un mese e mezzo Roberta scopre di essere incinta e…





Note sugli artisti protagonisti





Marco Cavallaro

Uno degli attori siciliani più eclettici della commedia italiana, debutta in teatro nel ’92, si diploma all’Accademia d’arte Drammatica “Umberto Spadaro” del Teatro Stabile di Catania dove entra a 18 anni. Classe 1976, dopo una lunga gavetta, svolta accanto a grossi nomi del teatro italiano, si mette in proprio. Vanta la scrittura di diversi spettacoli teatrali. Autore e attore, Cavallaro ha ricoperto anche un ruolo nella serie tv, “il Commissario Montalbano” nei panni di Tortorella, un agente del commissariato di Vigata. Da anni, l’attore-regista porta in giro le sue commedie di successo da lui scritte, dirette e interpretate in lungo e in largo per l’Italia. Cavallaro ci ha abituati a spettacoli divertenti che strizzano l’occhio alle commedie americane degli anni ‘60 da “A qualcuno piace caldo” a “Il Letto racconta”. L’attore, punta sulla comicità raccontando spesso l’amore, attraverso circostanze che riguardano tutti. Sempre in tournée, non si ferma mai e nonostante i numerosi impegni teatrali, non riesce a bloccare nemmeno la mente e la penna, entrambe brillantissime. Attinge dai film, da ciò che vive e osserva intorno a lui. Spesso, infatti, scrive le frasi che lo incuriosiscono e che svolgono un ruolo attivo nella stesura dei suoi spettacoli.





Jessica Tavanti

Jessica Tavanti si laurea nel 2013 all’Università di Siena, in Lettere e Filosofia, indirizzo Musica e Spettacolo, si specializza seguendo vari laboratori, corsi e seminari in differenti discipline, dalla prosa al doppiaggio. Nel 2017 si diploma al Teatro Azione- Scuola di Recitazione. Segue vari seminari e Masterclass. La troviamo prevalentemente a teatro, in cui ha recitato in vari spettacoli come Exodus, Il Borghese Gentiluomo di Molière, il musical The Horror Experience, Robin Hood e Ghostbusters per il teatro dei ragazzi e tanti altri. E’ Celebre per aver partecipato alla serie televisiva A Broad Abroad (2024).





Biglietti

Platea Posto Unico numerato €16,00 + dir.

Galleria Posto Unico numerato €10,00 + dir.

Prevendita a Sant’Agata di Militello (ME)

Orlandina Viaggi – via Medici 105/A – Tel. 0941 702899

Biglietti on-line disponibili sul circuito liveticket.it

CineTeatro Aurora

Via Vittorio Veneto, 76 – Sant’Agata di Militello (ME)

Botteghino del Teatro aperto a partire dalle ore 18 del giorno dello spettacolo

Info Biglietti e abbonamenti al 320 0693857





Luogo: CineTeatro Aurora , Via Vittorio Veneto, 76, SANT’AGATA DI MILITELLO, MESSINA, SICILIA

