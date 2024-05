Uscirà il prossimo 22 maggio “Amunì” (Giunti Editore), il libro di Giacomo Moceri, autore e responsabile del progetto siciliansays.

Il libro prende le mosse dalla pagina Instagram siciliansays e contiene una raccolta di quasi un centinaio tra parole, espressioni e proverbi in lingua siciliana, con traduzione e spiegazione in inglese nello stile della pagina Instagram stessa e con accanto un testo più narrativo scritto dall’autore per spiegarne il significato al lettore. Aneddoti di vita quotidiana, esperienze personali, curiosità ed etimologie si fondono in tanti brevi testi esplicativi.

Il volume è composto da nove capitoli, ciascuno dedicato ad un tema diverso, più un’appendice. Ogni capitolo racchiude al suo interno tra i dieci e i dodici contenuti, mentre l’appendice è dedicata agli stereotipi e ai falsi miti che riguardano noi siciliani agli occhi degli “stranieri”.



Scopo del libro, così come del progetto in sé, è quello di dare nuova linfa al patrimonio linguistico siciliano, rendendolo accessibile non solo ai siciliani, ma a chiunque possa provare interesse nei suoi riguardi.



Il tono di voce ironico, leggero e divertente del libro rispecchia in pieno quello della pagina.

Il progetto siciliansays è nato nel marzo 2019 con lo scopo di aiutare i non siciliani a comprendere il sicilianomediante la traduzione in inglese, lingua universale, e di permettere ai siciliani di mantenere vivo il legame con la propria lingua e, di riflesso, con la propria terra.



Giacomo Moceri, responsabile del progetto e autore del libro, classe ’92, è nato a Castelvetrano (TP), si è laureato in Beni artistici e dello spettacolo presso l’Università di Parma e in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo undici anni lontano dalla Sicilia, ha fatto ritorno nella sua terra per seguire meglio l’evolversi di siciliansays e adesso vive a Mazara del Vallo (TP).

Il libro è già in pre-order su Amazon e sugli store digitali di IBS, Feltrinelli e Mondadori e uscirà in libreria il 22 maggio 2024.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.