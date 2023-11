“Auguriamo buon lavoro al nuovo presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio e a tutti i nuovi membri del Consiglio di Ance e alla futura squadra che sarà individuata alla guida dell’ente bilaterale Panormedil Cpt e ringraziamo il presidente uscente Massimiliano Miconi per il lavoro svolto anche come presidente pro tempore ad interim del Panormedil Cpt e per la fiducia accordata in questi anni”.

Lo dicono, in una nota congiunta, il presidente e il vicepresidente di Panomerdil Cpt, Gaetano Scancarello e Pasquale De Vardo e i componenti Ance Palermo del Cda Panormedil Cpt Francesco Patti, Filippo Li Destri, Roberta Fertitta, Pietro Settimo Semilia e Davide Urone, commentando la notizia dell’elezione del neo presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.