Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e la casa editrice Edizioni Traguardi Sociali S.r.l., con il sostegno di CAF MCL srl, Feder.Agri e Patronato SIAS, presentano la Terza Edizione del Concorso Nazionale di Ricerche e Studi intitolato “Identità e Storia del Cattolicesimo Associato in Italia.” L’iniziativa è volta a promuovere una riflessione approfondita sul contributo storico, politico e sociale del laicato cattolico in Italia, rileggendo il ruolo dei cattolici associati dal 1913 ad oggi per aprire nuove prospettive di impegno al servizio del bene comune.



“Siamo fieri di sostenere questa terza edizione del premio – ha dichiarato Piergiuseppe De Luca, Presidente del MCL di Catania – che consolida il nostro impegno per la diffusione dei valori cattolici nel sociale e nel politico. La Sicilia è sempre in primo piano nelle iniziative che promuovono lo studio e l’approfondimento storico del cattolicesimo associato, con l’obiettivo di contribuire al bene comune.”

I partecipanti sono invitati a investigare le evoluzioni del pensiero cattolico su temi sociali e politici, considerando le sfide attuali della democrazia e della coesione sociale, anche in connessione con le radici storiche che hanno caratterizzato la crescita del cattolicesimo associato in Italia.

Un Originale Contributo per il Bene Comune

L’edizione 2024 del premio invita i giovani a un’analisi profonda e innovativa del protagonismo cattolico nel sociale e nella politica, considerando le molteplici sfide e trasformazioni storiche. Dal primo attivo coinvolgimento dei cattolici nella politica italiana con il Patto Gentiloni, passando attraverso l’esperienza del Partito Popolare e l’impegno del laicato sotto il regime fascista, fino alla complessità del periodo contemporaneo, il tema proposto offre uno spazio per esplorare come valori, responsabilità e scelte dei cattolici abbiano costruito un modello di presenza civica e associativa.

La partecipazione è aperta ai giovani dai 18 ai 28 anni, con un focus su studenti, laureandi e laureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, della Lumsa, degli Istituti di Scienze Religiose e ai giovani MCL iscritti entro il 31 luglio 2024.

La scadenza per poter partecipare è fissata al 30 novembre 2024, mentre gli elaborati dovranno pervenire in formato PDF all’indirizzo PEC: edizionitraguardisociali@pec.it entro le ore 14:00 del 15 aprile 2025. La partecipazione è gratuita e si richiede ai candidati di intervenire a una lezione illustrativa tenuta dal presidente del Comitato Scientifico.

“Questo concorso rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani – ha dichiarato Paolo Ragusa, vicepresidente MCLdi Catania – a interrogarsi sulla nostra identità e a costruire un dialogo tra passato e futuro. Il loro contributo è essenziale per rilanciare il valore dell’impegno civico e sociale dei cattolici, radicato nella storia e rivolto a nuove sfide.”





