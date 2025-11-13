Anche l’ANCI Sicilia partecipa alla 42ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, in corso in questi giorni a Bologna.

“L’Assemblea rappresenta un momento fondamentale di incontro e confronto tra gli amministratori di tutta Italia, – dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – un’occasione preziosa per individuare soluzioni condivise sulle politiche di gestione degli enti locali, sulle funzioni e sulle competenze dei comuni.”

Amenta sottolinea, inoltre, l’importanza del dialogo con il mondo delle imprese, evidenziando come il partenariato pubblico-privato stia diventando sempre più centrale per favorire processi di innovazione e per introdurre tecnologie avanzate nei servizi destinati ai cittadini.

“Particolare attenzione – conclude il presidente dell’ANCI Sicilia – sarà riservata anche al tema dei minori stranieri non accompagnati, mentre un successivo confronto è stato pianificato con il terzo settore, considerato un attore strategico per la costruzione di una società più equa e solidale”.

Alla manifestazione, ospitata nei padiglioni di Bologna Fiere, prende parte una numerosa delegazione di sindaci siciliani, testimoni dell’impegno e della vitalità dei territori dell’Isola.

