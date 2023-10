Forum delle Associazioni familiari

Di iniziative di contrasto alla denatalità e allo spopolamento si è parlato nel corso del Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia svoltosi stamattina a Palermo, alla presenza del presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Adriano Bordignon , e del presidente del Forum per la Sicilia, Dario Battaglia.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’urgenza e la necessità di affrontare in maniera strutturale e concreta sia il tema della denatalità che il fenomeno dello spopolamento ed è stata espressa la volontà dell’Associazione di proseguire il confronto con il Forum delle Associazioni familiari per valutare iniziative e interventi da porre in essere nei prossimi mesi anche per far sì che possano acquisire nel dibattito politico regionale la centralità che meritano.

“Il confronto di oggi – spiegano il presidente e il segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano – è stato solo un primo momento al quale seguiranno azioni specifiche sul territorio. Bisogna, infatti, partendo dalle concrete iniziative che possono mettere in campo i comuni, declinare il tema nelle scelte politiche regionali e pianificare investimenti e azioni che contrastino la denatalità e favoriscano l’interesse a rimanere nel proprio comune”.

“Il fenomeno dello spopolamento, in particolare per la Sicilia, da tempo – aggiungono Amenta e Alvano – non riguarda più solamente i piccoli comuni delle aree montane e interne, ma coinvolge, come dimostrano gli ultimi dati statistici, anche le più grandi città dell’Isola”.

“L’emorragia demografica – conclude il presidente dell’ANCI Sicilia- sta impoverendo sempre di più i nostri territori privando le comunità della speranza nel futuro e nello sviluppo dell’Isola ed è arrivato il momento di intervenire concretamente anche attraverso le scelte che stanno interessando il sistema dei trasporti, la riorganizzazione della sanità territoriale e della rete scolastica”.

