I lavori di restauro del Parco Piersanti Mattarella (già Giardino Inglese), finanziati con fondi PNRR, sono iniziati due anni fa e, nonostante le promesse, non sono stati ancora completati.





Il 24 aprile 2024 l’Amministrazione Comunale aveva proceduto alla riapertura parziale dell’area, limitatamente alla porzione che si affaccia su via Libertà e via delle Croci, garantendo la piena fruibilità del Parco entro il 31 dicembre 2024.





Tuttavia, a distanza di un anno dalla data prevista per l’ultimazione dei lavori, il resto dell’area rimane ancora chiuso al pubblico.





“È inaccettabile – denuncia il Consigliere dell’Ottava Circoscrizione, Emanuele Maria Marino (PD) – che ad oggi non vi sia una data certa sulla completa riapertura del Parco. I cittadini meritano risposte chiare, non rinvii e promesse non mantenute. Chiedo all’Amministrazione di fare chiarezza e comunicare quando il Parco sarà realmente restituito alla città”.

