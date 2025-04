LINGUAGLOSSA – Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al prof. Andrea Finocchiaro il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con decreto datato 27 dicembre 2024. Si tratta del più alto degli Ordini nazionali, istituito con la legge del 3 marzo 1951 n. 178, e destinato a riconoscere benemerenze nei campi delle arti, dell’economia, del servizio pubblico e delle attività a carattere sociale, filantropico e umanitario.

La cerimonia ufficiale di conferimento si è tenuta ieri, 25 aprile 2025, a Linguaglossa, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, presso Villa Giardino – Piazza dei Vespri Siciliani, alla presenza del Prefetto di Catania Carmela Librizzi e delle principali autorità civili e militari della provincia. Hanno partecipato il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta, rappresentanti della Città Metropolitana di Catania, numerosi sindaci del comprensorio, oltre a baby sindaci e baby consiglieri dei comuni limitrofi. Presenti anche il vicepresidente provinciale dell’ANPI Giuseppe Mazzaglia e il presidente regionale dell’Unicef Vincenzo Lorefice.

La giornata ha avuto inizio con la deposizione di una corona al monumento ai caduti in piazza Municipio, seguita dalla sfilata ufficiale del Contrammiraglio Raffaele Macauda della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, accanto al Prefetto.

Classe 1986, originario di Catania, Andrea Finocchiaro è fondatore di Ristoworld Italy, associazione impegnata nella promozione della cucina, del turismo e del Made in Italy. Attualmente è presidente dell’associazione culturale Sikelos e presidente provinciale Fiepet Confesercenti. Docente nei settori di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera presso il MIUR e relatore in percorsi universitari, Finocchiaro si è distinto per l’attività volontaristica svolta in collaborazione con realtà come Unicef, Croce Rossa Italiana, Caritas, Telethon e altre organizzazioni nazionali e locali.

Il suo impegno si estende anche in ambito istituzionale, con progetti realizzati in collaborazione con le Ambasciate Italiane all’estero, finalizzati alla tutela e valorizzazione del Made in Italy, con particolare attenzione alla salvaguardia delle tradizioni e alla loro trasmissione alle nuove generazioni.

“Oggi è un giorno speciale che porterò sempre nel cuore – ha dichiarato Andrea Finocchiaro –. Il Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana è un riconoscimento che mi riempie di emozione e orgoglio. È la testimonianza dell’impegno quotidiano che dedico con passione alle mie attività. Ringrazio di cuore la mia famiglia, gli amici e tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto: questo traguardo è anche vostro”.

