Andrea Perla, studente dell’IPSSEOA Karol Wojtyla di Catania, è stato recentemente nominato Segretario della Consulta Provinciale degli Studenti. Un riconoscimento importante per il suo impegno nella rappresentanza e nella difesa dei diritti degli studenti. Quest’anno, inoltre, si aggiudica il suo secondo anno consecutivo come rappresentante di istituto, risultando primo degli eletti, oltre a essere già rappresentante della Consulta Provinciale.

Andrea ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso. “Desidero ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi del mio istituto, l’IPSSEOA Karol Wojtyla, per il supporto che mi hanno dato. Senza di loro, questo traguardo non sarebbe stato possibile. Un grazie speciale va anche alla mia Dirigente Scolastica, per il sostegno che mi ha offerto durante il mio percorso.”





Andrea ha anche voluto dedicare un pensiero di gratitudine all’Associazione “Unione Giovanile”, ai suoi Coordinatori Ottavio Tirendi e Flavio Iuculano, per il sostegno e la guida che gli hanno dato, e all’Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi, per il continuo impegno a favore della rappresentanza studentesca: “Un sentito grazie va anche all’Associazione ‘Unione Giovanile’, ai Coordinatori Ottavio Tirendi e Flavio Iuculano, che mi hanno sempre supportato e incoraggiato. Inoltre, desidero esprimere la mia gratitudine all’Assessore Andrea Guzzardi per il suo costante impegno a favore degli studenti e della loro crescita.”

Questo traguardo segna un passo importante nel percorso di Andrea come leader studentesco, e continuerà a lavorare per rappresentare e far sentire la voce dei giovani.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

