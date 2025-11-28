Una nuova figura entra nel panorama della politica giovanile siciliana. Andrea Perla, studente del 2008 di Catania, è stato nominato Coordinatore Regionale delle Scuole della Lega Giovani Sicilia. La nomina, confermata dal Coordinatore Regionale Giuseppe Miccichè, rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza dei giovani nel movimento sull’isola.

Perla ha maturato un percorso significativo nella politica studentesca della provincia di Catania, che gli ha permesso di conoscere da vicino le esigenze e le dinamiche dei suoi coetanei. La sua esperienza è stata riconosciuta dai vertici del movimento come un valore fondamentale per il ruolo che assumerà.







«In questi anni Andrea ha lavorato intensamente, da sempre presente nelle battaglie scolastiche e vicino alle esigenze dei suoi coetanei studenti – ha commentato Miccichè – È importante affidargli il coordinamento regionale delle scuole per la crescita del movimento giovanile in Sicilia. Auguro ad Andrea buon lavoro per il nuovo incarico: sono certo che saprà affrontare al meglio, con passione e competenza, le prossime sfide che lo attendono».





Andrea Perla ha dichiarato: «Accolgo questa nomina con gratitudine e senso di responsabilità. Per me non è solo un incarico politico: è un’opportunità per mettermi al servizio della mia terra e dei giovani che oggi guardano con diffidenza alla politica e alla militanza. Voglio costruire un punto di riferimento concreto e vicino alle loro esigenze. La fiducia ricevuta è uno stimolo a lavorare con impegno e dedizione. Colgo inoltre l’occasione per salutare tutti gli amministratori, comunali, regionali e nazionali, con i quali sarà fondamentale collaborare per progetti concreti sul territorio».

Nei prossimi mesi, Andrea Perla si concentrerà sul lancio di iniziative concrete per coinvolgere gli studenti siciliani e rafforzare la partecipazione giovanile, puntando a rendere il movimento della Lega un punto di riferimento attivo nelle scuole e nelle comunità dell’isola.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.