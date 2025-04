L’11 ed il 12 aprile si chiude la stagione invernale e primaverile 2025 del Monk Jazz Club di Catania, una stagione di grandissimo successo, pieno di date che hanno registrato il tutto esaurito, un motivo di grande orgoglio per il jazz club catanese diretto dal pianista e trombettista Dino Rubino. Venerdì 11 aprile, alle 21.30, e sabato 12 aprile, sia alle 19 che alle 21.30, i musicisti pugliesi Andrea Sabatino (tromba) e Vince Abbracciante (fisarmonica) presenteranno l’album “Melodico” che Sabatino ha fatto uscire alla fine del 2023 con l’etichetta Dodicilune. Nel nuovo progetto discografico il jazz creativo e moderno del trombettista salentino si fonde con l’eleganza classica e raffinata del fisarmonicista Vince Abbracciante. Il duo propone la rivisitazione di otto brani che hanno fatto la storia della musica italiana: “Cos’hai trovato in lui” di Bruno Martino, due grandi successi cantati da Mina come “Noi due” di Alberto Testa e Augusto Martelli, e “Brava” di Bruno Canfora, “La strada” di Nino Rota, colonna sonora dell’omonimo film di Federico Fellini, “Ho capito che ti amo” e “Angela” di Luigi Tenco, “L’ultima occasione” di Jimmy Fontana e “Un giorno ti dirò” di Gorni Kramer, brano portato al successo da Nicola Arigliano.





La musica di Sabatino, seppur profondamente rispettosa della tradizione jazzistica, si caratterizza per la ricerca di un suono personale che emana calore, impreziosito da un fraseggio agile, limpido, da una sensibilità comunicativa genuina e generosa. «La musica di questo disco è un fiore raro, nato dalla passione, dalla creatività e dalla cura di Andrea Sabatino e Vince Abbracciante. La scelta dei brani, oculata e molto originale serve da ponte di lancio per una serie di improvvisazioni di altissimo livello -, sottolinea Enrico Rava nelle note di copertina -. È un grandissimo piacere constatare il percorso di Andrea che, da quando l’ho conosciuto 10 anni fa, si è trasformato da trombettista emergente molto dotato in un musicista maturo e molto interessante, con un controllo invidiabile sullo strumento e un senso per la melodia fuori dal comune. Questa è anche l’occasione per me di conoscere un musicista unico e straordinario come Vince Abbracciante. È un viaggio nella grande musica italiana di cui si sentiva il bisogno».





Nato a Galatina 43 anni fa, Andrea Sabatino ha iniziato a studiare la tromba a cinque anni. A 17 anni ha conseguito, con il massimo dei voti, il Diploma in tromba al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. L’incontro nel 2000 con Fabrizio Bosso, spinge il giovane musicista a intraprendere lo studio del jazz. Nel 2001 partecipa ai seminari estivi di Umbria Jazz, dove è premiato come “miglior talento”, e di Siena Jazz. Nel 2003 è finalista al Premio nazionale Massimo Urbani, e vince una borsa di studio per Nuoro Jazz. Nel 2004 consegue il diploma in jazz sempre al Conservatorio di Lecce e alterna la sua attività con lavori in orchestre e in varie trasmissioni televisive Rai. Nel 2006 arriva “Pure Soul”, debutto discografico prodotto dall’etichetta salentina Dodicilune che nel 2015 pubblica “Bea”. Nel corso di questi anni ha collaborato con numerosi musicisti e cantanti tra i quali Dee Dee Bridgewater, Sergio Cammariere, Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Daniele Scannapieco, Javier Girotto, Roberto Gatto, Salvatore Bonafede, solo per menzionarne alcuni.

Il trombettista Andrea Sabatino e il fisarmonicista Vince Abbracciante

Ostunese, classe 1983, Vince Abbracciante si è diplomato in musica jazz al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli sotto la guida di Gianni Lenoci e laureato in fisarmonica classica con lode e menzione speciale al Conservatorio Duni di Matera con Gian Vito Tannoia. Si è esibito in festival e jazz club in tutto il mondo suonando con numerosi musicisti tra i quali Juini Booth, John Medeski, Richard Galliano, Marc Ribot, Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Lucio Dalla, Ornella Vanoni. «Chi più mi ha impressionato è un giovane italiano, originario della Puglia: si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha imbarcato in una storia e commosso», disse di lui Richard Galliano nel 2005. Dopo “Introducing”, nel quale è affiancato dal bassista newyorkese Juini Booth, Abbracciante ha pubblicato per l’etichetta Dodicilune i due dischi “Sincretico” (2017) e “Terranima” del 2019. Ha scritto colonne sonore per i film del regista Gianni Torres. Nella sua carriera ha conquistato numerosi premi nazionali e internazionali. Dal 2000 è testimonial delle fisarmoniche Borsini di Castelfidardo.





L’Associazione Algos, che gestisce il Monk Jazz Club, ha intanto lanciato il nuovo cartellone di “Jazz in vigna”, la rassegna estiva che viene ospitata dalla Tenuta San Michele di Santa Venerina. Si inizierà il 28 giugno con “Face to face” del duo composto dal trombettista Fabrizio Bosso e dal fisarmonicista Luciano Biondini. Seguiranno altri cinque concerti: il 5 luglio“Morricone Stories” del quartetto del sassofonista Stefano Di Battista; il 12 luglio il Rita Botto Quintet; il 19 luglio il concerto “On Etna” con i fratelli Giovanni e Matteo Cutello, Seby Burgio, Nello Toscano e Mimmo Cafiero; il 25 luglio il quintetto del vibrafonista newyorkese Peter Schlamb; si chiude l’1 agosto con “Solitude”, presentazione dell’album del direttore artistico Dino Rubino. L’abbonamento costa € 140. La vendita dei biglietti rimasti per singoli eventi sarà disponibile dal 12 maggio.

Biglietti per Sabatino/Abbracciante: € 22. Info alla mail centroculturalemonk@gmail.com , telefono 3755249597. Sul web www.monkjazzclub.it .Monk Jazz Club: palazzo Scammacca del Murgo, Piazza Scammacca 1, Catania.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.